Этот вопрос сейчас правительством не рассматривается – Канат Шарлапаев высказался об отмене утильсбора

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев в кулуарах Сената 24 мая прокомментировал идею отмены утильсбора в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Отвечая на вопросы журналистов, Канат Шарлапаев рассказал, что идею отмены утильсбора продвигают в основном перекупщики.



"Те люди, которые инициируют эту дискуссию, зачастую это люди, которые занимаются перепродажей, как правило. И я это говорю не голословно. 17 мая встретился со всеми представителями людей, которые настаивают на отмене утильсбора. У нас была большая дискуссия, участвовали депутаты Парламента. Их было человек 12. Мы делились пожеланиями по поводу изменения политики государства. Но по большей части оказалось, что эти люди зарабатывают на том, что они покупают машины из-за рубежа, привозят и продают их здесь. Это вклад в экономику этой группы людей. А вклад в экономику производства и развития, именно индустриального, я его оцениваю по другому. Я здесь считаю, что не надо поддаваться на риторику людей, которые свой собственный заработок ставят чуть выше, чем индустриальное развитие в целом государства", – пояснил он.

По мнению министра промышленности и строительства, этот вопрос требует взвешенного подхода.

"49 200 человек подписали эту петицию (об отмене утильсбора в РК – Прим. ред.). Но сейчас примерно такое же количество людей у нас работает в промышленности, которая производит авто, сельскохозяйственную технику и так далее. И здесь, когда две группы граждан находятся в ситуации, что пожелание одних лишает других работы, то наверное, это требует взвешенного подхода. А не так, что давайте в пользу одних другое уничтожим...", – резюмировал Шарлапаев.

Министр отметил, что если интересы двух групп граждан расходятся, то для решения этого вопроса существуют законодательные механизмы: петиции, решения правительства, публичные обсуждения. Канат Шарлапаев отметил, что сейчас вопрос пересмотра утилизационного сбора в правительстве не рассматривается.







Ранее министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев заявил, что Казахстан поэтапно переходит на более сложный уровень сборки автомобилей.