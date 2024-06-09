Петицию против пропаганды ЛГБТ рассмотрят в Казахстане

Петиция "Мы против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ в РК!", запущенная на официальном портале E-Petition.kz, собрала необходимое количество подписей для официального рассмотрения – 50 тыс., сообщает Zakon.kz.

Теперь ее рассмотрят в Министерстве культуры и информации РК, срок рассмотрения – до 40 рабочих дней с момента ее регистрации.



"Министерство культуры и информации РК организует деятельность рабочей группы, включающей представителей заинтересованных сторон, государственных органов и общественных объединений. Процесс рассмотрения петиции будет проходить в соответствии с требованиями законодательства", – заявили в ведомстве.

Ранее петиция с требованием отменить перевод времени в Казахстане набрала 50 тыс. голосов.