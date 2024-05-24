Ряд проблем и нарушений на миллиарды тенге выявил госаудит в Жетысуской области

Итоги аудита эффективности использования государственных средств в Жетысуской области за 2022-2023 годы 24 мая рассмотрены на заседании в Высшей аудиторской палате РК, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ВАП, под председательством Алихана Смаилова и с участием руководителей управлений акимата региона обсуждены материалы государственного аудита.

Отмечается, что регион имеет доминирующее положение в республиканском товарном производстве аккумуляторных батарей (100%), сахара (34%) и керамических плит (21%). Здесь выпускается более 40 видов основных строительных материалов и конструкций. При этом регион считается аграрным, так как производит порядка 5,5% валовой сельхозпродукции в республике.

"Однако проведенный госаудит выявил ряд системных проблем и нарушений, влияющих на качественное и результативное исполнение бюджета. Регион остается крайне зависимым от средств, выделяемых из республиканского бюджета. Местные доходы без учета трансфертов покрывают лишь 16% от общих расходов. При этом исполнение регионального бюджета не в полной мере ориентировано на результат", – говорится в сообщении.

В ВАП подчеркнули, что комфортные формулировки отдельных показателей позволяют администраторам бюджетных программ не принимать должных мер для их достижения. Это создает риски неэффективного использования выделенных средств.

"Вот у вас в Региональной карте индустриализации 32 проекта. При этом три из них не функционируют, прекращена реализация еще трех, один проект простаивает. То есть по семи проектам нет никаких результатов. Нужно это заранее просчитывать, учитывая, что у вас каждое производство имеет существенное влияние на экономику области. Необходимо на этапе планирования отбирать проекты, которые будут работать на полную мощность. На это же используются государственные средства, задействуются инфраструктурные возможности региона", – сказал Алихан Смаилов, обращаясь к представителям акимата области.

Госаудит также выявил, что несогласованность действий приводит к недочетам в планировании бюджетных проектов. К примеру, проектная мощность школы в селе Баскунчи составляет 300 мест при 425 учащихся, а в селе 10 лет Казахстана – 120 мест при 69 учащихся. Всего же по области дефицит составляет 4730 ученических мест.

Также выявлены случаи неэффективного использования бюджетных средств, что приводит к излишним расходам и ненужным затратам. К примеру, в рамках проекта "Реконструкция здания акимата Алматинской области" было закуплено 603 комплекта рабочих станций (компьютерная техника), в то время как фактическая потребность по утвержденной смете составляла всего 250 комплектов. В результате контрольного осмотра выявлено, что на складе находится 351 невостребованный комплект рабочих станций на сумму свыше 150 млн тенге.

"Затягивание работ по благоустройству, а также сетям тепло-, водоснабжения и канализации привело к срыву сроков заселения сданного в эксплуатацию жилья. Например, в Панфиловском районе четыре 60-квартирных и два 80-квартирных жилых дома простаивают более 1,5 лет. Их общая стоимость около 5,8 млрд тенге. Отсутствие должного анализа реализации инвестиционных проектов приводит к их удорожанию и затягиванию сроков запуска", – говорится в сообщении.

В частности, в области не работают три проекта на 10,5 млрд тенге, приостановлены еще три проекта на 1,1 млрд тенге. Стоимость 14 проектов увеличилась почти на 55 млрд тенге.

Также аудиторы отметили, что затягивание реконструкции автомобильной дороги Алматы – Актогай привело к неосвоению бюджетных средств, предусмотренных на 2022 год, в сумме 1 млрд тенге.

"В целом наблюдается системное недофинансирование содержания автодорог областного и районного значения. Аудитом установлено, что АО "СПК "Жетісу" неэффективно управляет государственными активами, вкладывая средства в убыточные предприятия, храня неиспользуемую технику и осуществляя бюджетные проекты без экономической выгоды", – указывается в пресс-релизе.

В ВАП добавили, что из 31 компании, в которых Общество имеет долю участия, 19% бездействуют, а 16% показывают отрицательные финансовые результаты на сумму 1,3 млрд тенге. Например, дочерняя организация ТОО "АксуКант" должна вернуть 2,7 млрд тенге финансовой помощи, а СПК "Жетісу", несмотря на это, финансирует ее займом на 1,9 млрд тенге и увеличивает уставной капитал на 1,4 млрд тенге.

"По итогам проведенных проверочных мероприятий Высшей аудиторской палатой установлены финансовые нарушения на 2,6 млрд тенге, неэффективные планирование и использование бюджетных средств – более чем на 20 млрд тенге, а также 226 процедурных нарушений. Возможные потери и упущенная выгода за рассматриваемый период составили 214 млн тенге. ВАП даны поручения госорганам и акимату области Жетісу по устранению выявленных нарушений и рассмотрению ответственности должностных лиц", – заключается в сообщении.

Ранее государственный аудит в Улытауской области выявил финансовые нарушения на 4,1 млрд тенге.