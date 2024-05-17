Финансовые нарушения на сумму 72 млрд тенге выявили аудиторы

Вице-министр финансов Даурен Темирбеков в мажилисе 17 мая озвучил итоги государственного аудита за 2023 год, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Темирбеков заявил, что в 2023 году проведено 454 аудиторских мероприятий.

"Установлены финансовые нарушения на сумму 72 млрд тенге. Путем восстановления поставкой товаров, оказания услуг и выполнения работ, возмещения в бюджет, погашения и отражения по учету из общей суммы финансовых нарушений устранены нарушения на 46 млрд тенге", – добавил спикер.

Камеральным контролем, по его словам, было охвачено 670 тыс. процедур государственных закупок на общую сумму 2 млрд 187 млн тенге бюджетных средств.

По итогам проверок установлены нарушения по 3900 процедурам на 31 млрд тенге, вся сумма нарушений устранена путем пересмотра и отмены торгов.

Ранее сообщалось, что в Казахстане обновили правила работы квалификационной комиссии по аттестации аудиторов.