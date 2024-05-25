Токаев выразил соболезнования родным и близким академика Торегельды Шарманова

Фото: КазНМУ имени Асфендиярова

25 мая 2024 года Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной выдающегося ученого, президента Казахской академии питания, Қазақстанның Еңбек Ері Торегельды Шарманова, сообщает Zakon.kz.

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