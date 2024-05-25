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Токаев выразил соболезнования родным и близким академика Торегельды Шарманова

Торегельды Шарманов, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2024 11:30 Фото: КазНМУ имени Асфендиярова
25 мая 2024 года Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной выдающегося ученого, президента Казахской академии питания, Қазақстанның Еңбек Ері Торегельды Шарманова, сообщает Zakon.kz.
"Торегельды Шарманович, посвятивший всю свою жизнь здоровью нации, был уникальной личностью. Он отдал все свои силы развитию отечественной медицины, был у истоков многих полезных и добрых начинаний. Благодаря его деятельности в Казахстане были значительно расширены горизонты науки о питании, было налажено сотрудничество со Всемирной организацией здравоохранения, ЮНИСЕФ и другими международными структурами. Он сформировал новую научную школу и воспитал целую плеяду учеников. Светлый образ Торегельды Шармановича навсегда останется в памяти нашего народа", – говорится в телеграмме, опубликованной Акордой.

Легенда казахстанского здравоохранения, гордость казахстанской медицины, академик Торегельды Шарманов умер на 94-м году жизни. 

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