Расчистка дачных сообществ от последствий паводка продолжается в СКО
Фото: акимат СКО
Уборка территорий была организована по инициативе дачников Петропавловска. Вместе с председателями определяется место сбора и вывоза мусора, сообщает Zakon.kz.
Александр Шульгин является владельцем дачного участка в садовом товариществе "Звездочка" уже 20 лет. Такой паводок видит впервые. Пенсионер благодарен за оказанную поддержу.
"В трудный час акимат пришел нам на помощь, четко все организовали. Техника уже освободила дороги на линиях и заходить в свои дачи для вывоза остального мусора становится намного проще. Это правильно, что все работают сообща, потому что так проще справиться с последствиями паводка", – отметил дачник Александр Шульгин.
Фото: акимат СКО
Ранее техника приступила к уборке в д/с "Сатурн", сегодня работы ведутся в "Звездочке". Задействованы 6 самосвалов и два погрузчика.
"Когда ушла вода, то картина была удручающая. Обратились в акимат, спасибо градоначальнику. Нам предоставили технику. Работы, конечно, много, но процесс движется", – рассказал председатель СТ "Звездочка" Константин Серик.
Фото: акимат СКО
Также в дальнейшем будет оказана помощь пострадавшим дачникам в виде предоставления строительных материалов.
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