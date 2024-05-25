Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Расчистка дачных сообществ от последствий паводка продолжается в СКО

дачный массив, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2024 17:43 Фото: акимат СКО
Уборка территорий была организована по инициативе дачников Петропавловска. Вместе с председателями определяется место сбора и вывоза мусора, сообщает Zakon.kz.

Александр Шульгин является владельцем дачного участка в садовом товариществе "Звездочка" уже 20 лет. Такой паводок видит впервые. Пенсионер благодарен за оказанную поддержу.

"‎В трудный час акимат пришел нам на помощь, четко все организовали. Техника уже освободила дороги на линиях и заходить в свои дачи для вывоза остального мусора становится намного проще. Это правильно, что все работают сообща, потому что так проще справиться с последствиями паводка"‎, – отметил дачник Александр Шульгин.
КАМАЗ, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2024 17:43

Фото: акимат СКО

Ранее техника приступила к уборке в д/с "Сатурн", сегодня работы ведутся в "Звездочке". Задействованы 6 самосвалов и два погрузчика.

"‎Когда ушла вода, то картина была удручающая. Обратились в акимат, спасибо градоначальнику. Нам предоставили технику. Работы, конечно, много, но процесс движется"‎, – рассказал председатель СТ "‎Звездочка"‎ Константин Серик.
мусор, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2024 17:43

Фото: акимат СКО

Также в дальнейшем будет оказана помощь пострадавшим дачникам в виде предоставления строительных материалов.

Айсулу Омарова
Петропавловск Северо-Казахстанская область 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В каких регионах Казахстана еще будет снег
В каких регионах Казахстана ожидается снег, рассказали синоптики
Прорыв дамбы в Китае: Казахстан готов принять еще 10 млрд кубометров воды
Прорыв дамбы в Китае: Казахстан готов принять еще 10 млрд кубометров воды
Токаев вновь &quot;дарит&quot; надежду обманутым казахстанцам
Токаев вновь "дарит" надежду обманутым казахстанцам
Аким Шымкента стал очередной жертвой мошенников
Аким Шымкента стал очередной "жертвой" мошенников
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: