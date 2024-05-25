Расчистка дачных сообществ от последствий паводка продолжается в СКО

Уборка территорий была организована по инициативе дачников Петропавловска. Вместе с председателями определяется место сбора и вывоза мусора, сообщает Zakon.kz.

Александр Шульгин является владельцем дачного участка в садовом товариществе "Звездочка" уже 20 лет. Такой паводок видит впервые. Пенсионер благодарен за оказанную поддержу.

"‎В трудный час акимат пришел нам на помощь, четко все организовали. Техника уже освободила дороги на линиях и заходить в свои дачи для вывоза остального мусора становится намного проще. Это правильно, что все работают сообща, потому что так проще справиться с последствиями паводка"‎, – отметил дачник Александр Шульгин.

Фото: акимат СКО

Ранее техника приступила к уборке в д/с "Сатурн", сегодня работы ведутся в "Звездочке". Задействованы 6 самосвалов и два погрузчика.

"‎Когда ушла вода, то картина была удручающая. Обратились в акимат, спасибо градоначальнику. Нам предоставили технику. Работы, конечно, много, но процесс движется"‎, – рассказал председатель СТ "‎Звездочка"‎ Константин Серик.

Фото: акимат СКО

Также в дальнейшем будет оказана помощь пострадавшим дачникам в виде предоставления строительных материалов.