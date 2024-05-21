Как ликвидируют последствия паводков на дачных участках ЗКО

В МЧС РК показали как в Западно-Казахстанской области продолжают ликвидировать последствия паводков на местных дачах, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства, на сегодняшний день в районах садоводческих товариществ спасатели региона откачивает воду с помощью передвижных насосных станций, производительность которых составляет 500 литров в секунду.





Ранее сообщалось, что вице-премьер Канат Бозумбаев и главы крупных компаний Казахстана 20 мая посетили Западно-Казахстанскую область. Бозумбаев поручил "без волокиты" начать здесь строительство домов для пострадавших от паводков.

А еще раньше сообщалось, что в ЗКО начато строительство 357 новых домов для жителей, пострадавших от паводков.