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Законодательство РК

Как ликвидируют последствия паводков на дачных участках ЗКО

Как ликвидируют последствия паводков на дачных участках ЗКО, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2024 06:39 Фото: МЧС РК
В МЧС РК показали как в Западно-Казахстанской области продолжают ликвидировать последствия паводков на местных дачах, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства, на сегодняшний день в районах садоводческих товариществ спасатели региона откачивает воду с помощью передвижных насосных станций, производительность которых составляет 500 литров в секунду.


Ранее сообщалось, что вице-премьер Канат Бозумбаев и главы крупных компаний Казахстана 20 мая посетили Западно-Казахстанскую область. Бозумбаев поручил "без волокиты" начать здесь строительство домов для пострадавших от паводков.

А еще раньше сообщалось, что в ЗКО начато строительство 357 новых домов для жителей, пострадавших от паводков.

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