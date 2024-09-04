В ВКО продолжаются мероприятия в рамках программы Таза Казахстан

Масштабная уборка территории прошла на известном для горожан побережье – Котлованах. Неравнодушные жители собрали и вывезли 200 мешков мусора.

Отметим, что это место никогда не было официальным пляжем, но, буквально в следующем году, его судьба изменится. Сейчас готовится большой проект обустройства этих водоемов.

"Можно сказать все детство провели на котлованах. Здесь я научилась плавать, с родными мы жарили шашлыки и отдыхали. Спустя года здесь стало много мусора, отдыхать стало менее комфортно. Конечно, мы после каждого отдыха убираем за собой, но за остальными людьми не уследишь. Рада, что сейчас, такой большой командой мы собрались и убрали большую часть мусора", – говорит житель города Ангелина Сидоренко.

Всего в Усть-Каменогорске проведено более 100 эко-мероприятий. Охвачено 492 участка и вывезено 3871 кубометров мусора, посадили 500 саженцев на горе "Казахстан", проводится вывоз несанкционированных свалок. Проведено 2 сезона "Чистых игр", в последнем из которых участвовало более 130 человек, и вывезено 3 тонны мусора. Победителям, собравшим наибольшее количество мусора, вручили денежные призы.

Помимо этого, ведется реконструкция улицы Казахстан, обустройство пешеходной зоны по обеим улицам от Кабанбай Батыра до Пушкина и благоустройство сквера напротив центрального универсама, проводится ремонт фасадов домов по проспекту Назарбаева, Шакарима и улице Казахстан.

Проведена высадка однолетних цветов, созданы новые поливочные системы в районах перекрестков К.Батыра-Казахстан, Казахстан — М. Горького, Сатпаева – Байбатчина.

Волонтерами была оказана помощь одиноко проживающим пенсионерам в уборке придомовых территорий в рамках акции "Ардагерлерге тағзым".