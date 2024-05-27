Бухгалтер госучреждения украл почти 7 млн тенге и потратил их на азартные игры
Фото: unsplash
Приговором Каратобинского районного суда бухгалтер государственного учреждения осужден на три года и шесть месяцев лишения свободы с лишением права заниматься бухгалтерской деятельностью на тот же срок, сообщает Zakon.kz.
Об этом сегодня, 27 мая 2024 года, рассказали в прокуратуре Западно-Казахстанской области.
"Прокуратурой Каратобинского района Западно-Казахстанской области выявлен факт незаконного использования ЭЦП-ключа руководства. Установлено, что бухгалтер данного госучреждения, используя ЭЦП-ключ руководителя, незаконно перечислил на свой счет бюджетные средства на сумму почти 7 млн тенге", – говорится в сообщении.
По данному факту прокуратурой начато досудебное расследование по п. 1 ч. 3 ст. 189 Уголовного кодекса РК (присвоение и растрата вверенного имущества в крупном размере).
"Подсудимым возмещен ущерб лишь на 1 млн тенге. Согласно показаниям подсудимого в суде, похищенные средства он потратил на онлайн азартные игры".Пресс-служба прокуратуры ЗКО
Приговор не вступил в законную силу.
Отметим, что это не первый случай. Подобное произошло и в Астане. 13 февраля 2024 года стало известно, что жительницу столицы осудили на пять лет за мошенничество – предприимчивый бухгалтер присвоила почти 400 млн тенге и проиграла их в казино.
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