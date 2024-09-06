От 7 до 9 лет лишения свободы: бухгалтеров осудили за хищение почти 200 млн тенге

Девять сотрудников областного отдела образования Жанакорганского района Кызылординской области во главе с главным бухгалтером осуждены за присвоение и хищение из госбюджета 192 млн тенге. Они получили уголовные сроки и лишение свободы от 7 до 9 лет, передает Zakon.kz.

Дело рассмотрели в Жанакорганском районном суде по п. 2 ч. 4 ст. 189 УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества".

Подсудимые, пользуясь своим служебным положением, по предварительному сговору, с января по декабрь 2018 года неоднократно присваивали и похищали государственные деньги. Общая сумма составила более 192 млн тенге.

"Ежемесячно перечислялись на банковские карты бухгалтеров отдела образования излишние и незаконные средства от заработной платы, больничных листов, командировочных расходов. Они потом их обналичивали. Главный бухгалтер отдела незаконно перечислял деньги на банковские счета бухгалтеров и их близких родственников, других работников школ. Перечисленные деньги потом обналичивали и передавали главному бухгалтеру", — говорит руководитель отдела областного суда Ардак Смагамбетова.

Не все подсудимые признали вину. Но, несмотря на это, все девять участников процесса получили уголовные сроки от 7 до 9 лет лишения свободы. Главный бухгалтер и еще один участник процесса будут отбывать наказание в местах не столь отдаленных, а все остальные подсудимые получили условный срок и будут находиться на пробационном контроле.

Приговор суда не вступил в законную силу.