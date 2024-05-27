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Кабанов с детенышами в естественной среде удалось заснять в Капчагайском лесничестве

животное, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 20:22 Фото: pixabay
Государственный инспектор кордона "Кызылауыз" участка №1 Капчагайского лесничества Н. Есенаманов во время обхода территории встретил четырех кабанов с детенышами, сообщает Zakon.kz.

Животных в естественной среде ему удалось снять при помощи дрона. Кадрами с казахстанцами поделился в Instagram представитель национального парка "Алтын-Эмель".

Ранее сообщалось, что в Казахстане ужесточат наблюдения за птицами, создающими препятствия для полетов воздушных судов.

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