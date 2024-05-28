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Законодательство РК

Дело в отношении высокопоставленных сотрудников МЧС передано в суд

Дело в отношении высокопоставленных сотрудников МЧС передано в суд, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2024 09:22 Фото: gov.kz
Антикоррупционной службой Казахстана завершено расследование в отношении председателя Противопожарной службы МЧС РК, начальников ДЧС Шымкента и Жетысуской области, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ведомстве, должностные лица подозреваются в получении взяток на системной основе от представителя бизнеса на общую сумму более 40 млн тенге.

"Следственным судом в отношении подозреваемых лиц санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Уголовное дело рассматривается по существу военным судом Акмолинского гарнизона", – говорится в сообщении, распространенном 28 мая 2024 года.

Согласно ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

"Если вы столкнулись с коррупцией, сообщайте и присылайте фото/видео в наш бот @antikorkz_bot или по номеру "1424", – добавили в пресс-службе Антикора.

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Еще 20 июля 2023 года стало известно, что председатель Комитета противопожарной службы МЧС, а также начальники ДЧС по Шымкенту и Жетысуской области изобличены во взяточничестве. Тогда в Антикоре сообщили, что их подозревают в получении на системной основе взяток от предпринимателей за покровительство в сфере противопожарной безопасности, принуждение проверяемых организаций к приобретению их услуг путем заключения контрактов, а также обеспечения своевременной оплаты по ним.

Тогда должность главы Комитета противопожарной службы МЧС РК занимал Нурболат Дербисов, Мадияр Жаксибаев возглавлял ДЧС Шымкента, Бауыржан Избасаров – ДЧС Жетысуской области.

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