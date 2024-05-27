Сотрудники КТЖ поплатились свободой за хищение топлива и денег

Должностных лиц "Казахстан темир жолы" в Костанайской области осудили за коррупцию. Детали расследования озвучили 27 мая 2024 года Zakon.kz в Антикоррупционной службе.

В распространяемом сообщении сказано, что судом района Беимбета Майлина оглашен приговор в отношении начальника Костанайского эксплуатационного локомотивного депо филиала ТОО "КТЖ – Грузовые перевозки" Махмутова А., его заместителя Сырманова Ж., теплотехника Серікұлы Б. и начальника топливного склада станции Тобол ТОО "ТД" ТЭК-Казахстан" Елюсинова К.

"Они признаны виновными в совершении хищения дизельного топлива КТЖ и денежных средств, выделенных на ремонт железнодорожного крана, на общую сумму 12 млн тенге". Пресс-служба Антикора

В дополнении сказано, что Махмутов, Сырманов, Елюсинов осуждены к лишению свободы сроком от трех до четырех лет шести месяцев лишения свободы, Серікұлы – к трем годам ограничения свободы.

"Кроме того, осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе". Пресс-служба Антикора

Приговор в законную силу не вступил.

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Ранее стало известно, что генеральный директор и его заместитель дочерней компании АО "НК "КТЖ" – военизированной железнодорожной охраны (ВЖДО) украли свыше 159 млн тенге. 29 апреля 2024 года межрайонным судом по уголовным делам им вынесен приговор.