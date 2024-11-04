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Осуждены высокопоставленные чиновники МЧС Казахстана

Зал суда, суд, молоток судьи, молоток, судейский молоток, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2024 18:02 Фото: freepik
Приговором Военного суда Акмолинского гарнизона осуждены к 5 годам лишения свободы председатель Комитета противопожарной службы МЧС Дербисов Н. и начальник ДЧС Шымкента Жаксибаев М. Также к 9 годам лишения свободы приговорен начальник ДЧС Жетысуской области Избасаров Б., сообщает Zakon.kz.

Согласно данным, озвученным Антикоррупционной службой, они признаны виновными в получении взяток в общей сумме 39,7 млн тенге от представителя бизнеса за покровительство его предпринимательской деятельности.

Также глава Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Жетысуской области осужден за превышение власти, выразившееся в незаконном начислении себе подъемных в сумме 1,7 млн тенге.

"Указанные лица также лишены прав занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора", – уточнили в ведомстве.

Приговор суда не вступил в законную силу.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Примечательно, что 24 октября депутат Мажилиса Ажар Сагандыкова оценила работу МЧС Казахстана на минус пять баллов. Министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов принял эту критику, но считает, что она несправедлива.

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