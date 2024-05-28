"Оборотень в погонах" лишился свободы на девять лет в Акмолинской области

Военнослужащий из Акмолинской области подрабатывал закладчиком. Его осудили на девять лет. Об этом стало известно Zakon.kz из заявления Центрального регионального военно-следственного управления Министерства внутренних дел Казахстана.

Из распространяемого сообщения следует, что военнослужащий "М" Акмолинского гарнизона в звании подполковника занимался сбытом синтетических наркотических средств, т. е. являлся закладчиком.

28 мая 2024 года в Национальном военно-патриотическом центре Министерства обороны состоялся показательный суд.

"Показательный суд прошел с участием военнослущажих в целях профилактики и недопущения правонарушений в воинской среде". Начальник центрального регионального ВСУ МВД РК полковник Мухамед-Кали Карсыбеков

Так, Военным судом Акмолинского гарнизона военнослужащий признан виновным по ст. 297 ч. 2 УК РК и осужден к девяти годам лишения свободы без конфискации имущества.

27 мая 2024 года Министерство внутренних дел (МВД) Казахстана выступило с важным заявлением. В нем говорится об ответственности за распространение фейков. Как оказалось, в последнее время казахстанцы через WhatsApp активно рассылают сообщение о мошенниках, которые выдают себя за полицейских.