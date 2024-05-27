Полицейских обвинили в воровстве: что говорят в МВД

В Министерстве внутренних дел (МВД) Казахстана 27 мая 2024 года выступили с важным заявлением. В нем говорится об ответственности за распространение фейков, сообщает Zakon.kz.

В последнее время казахстанцы через WhatsApp активно рассылают сообщение о мошенниках, которые выдают себя за полицейских.

Автор убеждает, что делая подомовой обход и имея с собой бланки с символикой МВД, злоумышленники якобы проверяют удостоверения личности казахстанцев в преддверии предстоящей переписи населения, а на самом деле совершают кражи.

Фото: Stopfake.kz

В пресс-службе Министерства внутренних дел отреагировали на эту информацию.

В ведомстве уточнили, что фактов мошенничества, указанных в рассылке, на территории республики не зарегистрировано.

"МВД не проводит обход граждан с целью проверки удостоверений личности, фотографирования и снятия отпечатков пальцев. Предупреждаем об уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации согласно статье 274 УК РК". Пресс-служба МВД РК

Также специалисты, как отмечено в публикации Stopfake.kz, призвали граждан быть бдительными и не передавать посторонним лицам информацию о личных данных.

Ранее практикующий психолог Дмитрий Дябин объяснил, почему люди продолжают верить аферистам. По словам специалиста, телефонные мошенники – профессионалы своего дела.