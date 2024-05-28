В одном из районов Алматы 30 мая отключат холодную воду

Плановые профилактические работы на сетях водоснабжения намечены на 30 мая в Турксибском районе города Алматы, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным "Алматы Су", они будут идти с 08:00 до 20:00. Специалисты заменят технологическое оборудование на водопроводных сетях и подключат к системе водоснабжения новый водопровод.

В связи с этим временно будет ограничена подача холодной воды в жилом массиве Нижняя Пятилетка в контуре улиц Энгельса – Волгоградская – Радус-Зеньковича – Спасская – Бекмаханова. Также ожидается понижение давления воды у потребителей в квадрате улиц Лермонтова – Волгоградская – Нурсая – Спасская.

"Своевременное выполнение работ по замене запорной арматуры и иного технологического оборудования позволит обеспечить потребителей указанных участков качественным и стабильным водоснабжением. Просим с пониманием отнестись к вынужденным временным неудобствам", – обратились в "Алматы Су".

На 29 мая в Алматы, согласно предупреждению "Алматы Су", запланировано отключение холодной воды в трех районах.