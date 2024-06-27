Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В одном из районов Алматы отключат холодную воду на ночь

В Алматы отключат воду, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2024 16:37 Фото: pexels
В Алматы 1 июля с 22:00 до 06:00 2 июля будут проводить плановые профилактические работы на сетях холодного водоснабжения в Бостандыкском районе, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным ГКП "Алматы Су", речь идет о южной части района.

В связи с этим временно ограничат подачу холодной воды в мкр. Казахфильм, Нур Алатау, ЖК "Баганашыл" 1, 2, в контуре ул. Жарокова – пр. Аль-Фараби – ул. Левитана – р. Үлкен Алматы (Большая Алматинка), киностудия "Казахфильм", ЖК Mountian Park, ЖК Mountian Drive, ЖК Mountian, ПКСТ ТАН, ЖК SunTown, ЖК "Айгерим", ЖК Seven Stars, ЖК "Байсал", ЖК "Наурыз", ЖК Hayat Park, ЖК "Баракат", ЖК "Комфорт Сити", ЖК "Реал Алматы", ЖК Аtria, ЖК Braun, ЖК "Космо", ЖК "Комфорт", С/О Алма.

Ранее сообщалось, что в Бостандыкском районе с 27 июня по 15 сентября закроют движение для автотранспорта по улице Ходжанова из-за реконструкции трубопровода.

Читайте также

Сообщники Аблязова и Храпунова проиграли акимату Алматы в суде США
Сообщники Аблязова и Храпунова проиграли акимату Алматы в суде США
Саммит ШОС в Астане: Служба госохраны обратилась к астанчанам
Саммит ШОС в Астане: Служба госохраны обратилась к астанчанам
Павел Дуров приехал в Казахстан
Павел Дуров приехал в Казахстан
Ирина Капитанова
Алматы 2024 год Ремонт Вода
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Спад жары и сильные дожди ожидаются в Казахстане
Спад жары и сильные дожди ожидаются в Казахстане
Казахстанцы пока не понимают последствий – рынок платежных организаций о рисках уничтожения отрасли
Казахстанцы пока не понимают последствий – о рисках уничтожения отрасли платежных организаций
Прервите разговор: важное заявление сделал Нацбанк Казахстана
Прервите разговор: важное заявление сделал Нацбанк Казахстана
ДТП
Четверо погибших и сгоревшее авто – ДТП в Алматы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: