В одном из районов Алматы отключат холодную воду на ночь

В Алматы 1 июля с 22:00 до 06:00 2 июля будут проводить плановые профилактические работы на сетях холодного водоснабжения в Бостандыкском районе, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным ГКП "Алматы Су", речь идет о южной части района.

В связи с этим временно ограничат подачу холодной воды в мкр. Казахфильм, Нур Алатау, ЖК "Баганашыл" 1, 2, в контуре ул. Жарокова – пр. Аль-Фараби – ул. Левитана – р. Үлкен Алматы (Большая Алматинка), киностудия "Казахфильм", ЖК Mountian Park, ЖК Mountian Drive, ЖК Mountian, ПКСТ ТАН, ЖК SunTown, ЖК "Айгерим", ЖК Seven Stars, ЖК "Байсал", ЖК "Наурыз", ЖК Hayat Park, ЖК "Баракат", ЖК "Комфорт Сити", ЖК "Реал Алматы", ЖК Аtria, ЖК Braun, ЖК "Космо", ЖК "Комфорт", С/О Алма.

Ранее сообщалось, что в Бостандыкском районе с 27 июня по 15 сентября закроют движение для автотранспорта по улице Ходжанова из-за реконструкции трубопровода.