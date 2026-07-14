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Общество

Астанчанка получила штраф за дебош в небе

Юрист, юристы, юриспруденция, юридический консультант, юридическая помощь, право, правоведение, правовая система, адвокат, закон, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 10:57 Фото: pixabay
Жительницу Астаны привлекли к уголовной ответственности за оскорбление сотрудника полиции на борту воздушного судна, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Главной транспортной прокуратуры, в марте 2026 года пассажирка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не подчинилась законным требованиям сотрудников полиции и публично оскорбила представителя власти при исполнении служебных обязанностей.

В итоге суд признал женщину виновной и назначил ей штраф.

Приговор вступил в законную силу.

В пресс-службе прокуратуры в очередной раз решили напомнить:

"За оскорбление представителя власти и неповиновение законным требованиям сотрудников полиции предусмотрена ответственность".

Немного ранее в пресс-службе Генеральной прокуратуры рассказали, можно ли в Казахстане постоянно совершать преступления и избегать наказания из-за примирения с потерпевшими.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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