Астанчанка получила штраф за дебош в небе

Жительницу Астаны привлекли к уголовной ответственности за оскорбление сотрудника полиции на борту воздушного судна, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Главной транспортной прокуратуры, в марте 2026 года пассажирка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не подчинилась законным требованиям сотрудников полиции и публично оскорбила представителя власти при исполнении служебных обязанностей.

В итоге суд признал женщину виновной и назначил ей штраф.

Приговор вступил в законную силу.

В пресс-службе прокуратуры в очередной раз решили напомнить:

"За оскорбление представителя власти и неповиновение законным требованиям сотрудников полиции предусмотрена ответственность".

Немного ранее в пресс-службе Генеральной прокуратуры рассказали, можно ли в Казахстане постоянно совершать преступления и избегать наказания из-за примирения с потерпевшими.