Астанчанка получила штраф за дебош в небе
Фото: pixabay
Жительницу Астаны привлекли к уголовной ответственности за оскорбление сотрудника полиции на борту воздушного судна, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы Главной транспортной прокуратуры, в марте 2026 года пассажирка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не подчинилась законным требованиям сотрудников полиции и публично оскорбила представителя власти при исполнении служебных обязанностей.
В итоге суд признал женщину виновной и назначил ей штраф.
Приговор вступил в законную силу.
В пресс-службе прокуратуры в очередной раз решили напомнить:
"За оскорбление представителя власти и неповиновение законным требованиям сотрудников полиции предусмотрена ответственность".
Немного ранее в пресс-службе Генеральной прокуратуры рассказали, можно ли в Казахстане постоянно совершать преступления и избегать наказания из-за примирения с потерпевшими.
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