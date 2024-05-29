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Вымогали и довели до самоубийства: вынесен приговор в отношении 11 казахстанцев

Трудовое рабство, эксплуатация труда, похищение людей, рабство, принудительный труд , фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2024 13:02 Фото: unsplash
Приговор в отношении 11 человек вынесли в Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

Приговором суда жители Бурабайского района признаны виновными в совершении вымогательства, хулиганства и доведении человека до самоубийства.

"Судом установлено, что подсудимые на территории Бурабайского района на протяжении длительного времени (два года), угрожая применением насилия, вымогали деньги у 12 потерпевших: от 130 до 500 тыс. тенге, что в общей сумме составило 1 140 000 тенге. Кроме того, двое подсудимых "Н." и "А." довели до самоубийства потерпевшего "Б.", – сообщили 29 мая в Бурабайском районном суде Акмолинской области.

Суд назначил семерым подсудимым лишение свободы на сроки от 4 до 5 лет, троим – ограничение свободы на сроки от 4 до 5 лет. Несовершеннолетнего подсудимого освободили от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшими.

С осужденных в пользу потерпевших взысканы компенсация морального вреда на общую сумму 3 000 000 тенге и причиненный материальный ущерб на общую сумму 1 140 000 тенге.

"Кроме того, суд вынес частные постановления в адрес Департамента полиции за нарушение порядка в ходе главного судебного разбирательства и в адрес акима района для усиления работы по трудоустройству и занятости молодежи", – отметили в суде.

Приговор не вступил в законную силу.

В феврале 2024 года адвоката из Кызылординской области осудили на пять лет за вымогательство.

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