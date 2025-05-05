В Астане дети собрали гигантский портрет Бауыржана Момышулы
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Свыше 600 детей собрали в столице Казахстана гигантский портрет Героя Советского Союза Бауыржана Момышулы, сообщает Zakon.kz.
Масштабное изображение героя войны собрано из сотен детских работ и занимает площадь 2736 кв. метров. Размер мозаики составил 32 на 70 метров, передает пресс-служба столичного акимата.
Фото: пресс-служба акимата Астаны
"Это не просто портрет – это живая история, рассказанная через творчество детей", – отмечают организаторы.
Проект уже заявлен на регистрацию в Всемирную Книгу Рекордов. Если рекорд подтвердят, то все участники получат именные сертификаты и медали, а их имена будут внесены в книгу достижений.
Недавно автор комикса об Алие Молдагуловой рассказала о его создании.
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