В Астане дети собрали гигантский портрет Бауыржана Момышулы

Свыше 600 детей собрали в столице Казахстана гигантский портрет Героя Советского Союза Бауыржана Момышулы, сообщает Zakon.kz.

Масштабное изображение героя войны собрано из сотен детских работ и занимает площадь 2736 кв. метров. Размер мозаики составил 32 на 70 метров, передает пресс-служба столичного акимата.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

"Это не просто портрет – это живая история, рассказанная через творчество детей", – отмечают организаторы.

Проект уже заявлен на регистрацию в Всемирную Книгу Рекордов. Если рекорд подтвердят, то все участники получат именные сертификаты и медали, а их имена будут внесены в книгу достижений.

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