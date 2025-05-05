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Общество

В Астане дети собрали гигантский портрет Бауыржана Момышулы

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, туризм в Казахстане, туризм в Астану, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2025 07:30 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Свыше 600 детей собрали в столице Казахстана гигантский портрет Героя Советского Союза Бауыржана Момышулы, сообщает Zakon.kz.

Масштабное изображение героя войны собрано из сотен детских работ и занимает площадь 2736 кв. метров. Размер мозаики составил 32 на 70 метров, передает пресс-служба столичного акимата.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

"Это не просто портрет – это живая история, рассказанная через творчество детей", – отмечают организаторы.

Проект уже заявлен на регистрацию в Всемирную Книгу Рекордов. Если рекорд подтвердят, то все участники получат именные сертификаты и медали, а их имена будут внесены в книгу достижений.

Недавно автор комикса об Алие Молдагуловой рассказала о его создании.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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