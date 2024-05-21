В Астане хотят наградить школьника, который спас ребенка от падения с четвертого этажа

20 мая ученик 7 "Д" класса школы-гимназии №31 Акан Акимжанов спас ребенка от падения с четвертого этажа, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в столичном акимате, Акан играл во дворе, когда все заметили мальчика, висящего за балконом, держась за перила. Акан успел добежать до четвертого этажа и спасти пятилетнего ребенка.

Позже Акан Акимжанов свой поступок объяснил тем, что у него самого есть младшие братья и сестры, и он надеется, им тоже помогут при необходимости.

Отметим, что в пресс-службе ДЧС города планирует наградить школьника за смелый поступок.





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