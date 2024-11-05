Руководителю из Минтранспорта вынесли строгий выговор за незаконные требования

Заместителю председателя Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля Министерства транспорта вынесен строгий выговор за нарушение этических принципов государственной службы, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Главной транспортной прокуратуре 5 ноября 2024 года, руководитель комитета требовал от своих подчиненных предоставления завышенных данных транспортных компаний об объемах перевозок грузов и пассажиров.

"Такие действия могли привести к искажению объективной картины на рынке транспортных перевозок страны и нарушению прав более 2,5 тыс. предпринимателей. Кроме того, функции по сбору данных в области государственной статистики закреплены за Бюро национальной статистики и не входят в компетенцию Министерства транспорта", – сообщили в ведомстве.

В результате, по рекомендации Совета по этике Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы, заместитель руководителя комитета привлечен к строгой дисциплинарной ответственности.

В октябре 2024 года в Акмолинской области привлекли к ответственности заместителей акимов почти десятка районов и двух акимов из-за нелегальных мусорных полигонов.