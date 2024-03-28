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Очередные акимы получили строгий выговор из-за паводков

Очередные акимы получили строгий выговор из-за паводков, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2024 12:32 Фото: Zakon.kz
С наступлением весны на Казахстан обрушились паводки. Не все области страны могут похвастаться успехами борьбы с природной стихией. К примеру, 27 марта 2024 года акиму Уральска объявили строгий выговор. На следующий день наказали трех акимов в Павлодарский области, сообщает Zakon.kz.

28 марта аким Павлодарской области Асаин Байханов напомнил, что ранее предупреждал всех акимов о персональной ответственности за своевременный вывоз снега и недопущение подтопления жилых домов.

Однако, как отметил глава области на странице в Instagram, не все акимы вняли этому поручению и не провели на должном уровне необходимые противопаводковые мероприятия.

"Наиболее неудовлетворительной считаю работу акимов Павлодарского района, района Теренколь, а также города Аксу. За слабый контроль при проведении противопаводковых мероприятий им объявлен строгий выговор".Асаин Байханов

Также он добавил, что поручил все противопаводковые мероприятия перевести на круглосуточный режим с ежечасным отчетом о текущей ситуации.

"Они находятся на моем личном контроле".Асаин Байханов

Тревожная ситуация складывается во многих областях Казахстана. Например, в Улытауской области в населенном пункте Талдысай произошло подтопление восьми частных домов, уровень воды достигал 50 см.

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Кроме того, премьер-министр Олжас Бектенов прибыл с рабочей поездкой в Северо-Казахстанскую область, которая входит в зону риска воздействия паводков.

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