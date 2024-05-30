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Антикор задержал ректора Западно-Казахстанского медуниверситета Асета Калиева

Антикор задержал ректора университета Асета Калиева, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2024 10:57 Фото: Instagram/ asetkaliev_meduniver
Ректора Западно-Казахстанского медуниверситета им. Марата Оспанова в Актобе задержали сотрудники Антикора, сообщает Zakon.kz.

Информация об этом появилась в соцсетях накануне, 29 мая. Сообщалось, что его подозревают в получении взятки в размере 12 млн тенге.

В Антикоррупционной службе редакции подтвердили факт задержания.

"Антикоррупционная служба подтверждает, что в рамках досудебного расследования задержан председатель правления НАО "Западно-Казахстанский медицинский университет им. М. Оспанова", – сообщили там.

Подробности обещали предоставить позже.

Асета Калиева назначили ректором Западно-Казахстанского медуниверситета им. М. Оспанова в сентябре 2022 года.

28 мая 2024 года в Антикоре рассказали про дело в отношении высокопоставленных сотрудников МЧС, которое уже передано в суд.

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