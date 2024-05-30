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Законодательство РК

Министр здравоохранения РК в Женеве призвала страны ВОЗ присоединиться к инициативе Токаева

Казахстан призвал страны ВОЗ к глобальной коалиции по ПМСП, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2024 12:01 Фото: Минздрав РК
В Женеве состоялась 77-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (ВАЗ) с участием представителей из более чем 190 государств-членов ВОЗ, сообщает Zakon.kz.

Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова выступила в ходе стратегического круглого стола на тему "Экономические аспекты и финансирование реализации концепции "Обеспечение здоровья и содействие благополучия для всех": новое смелое видение для достижения всеобщего охвата услугами здравоохранения" с участием генерального директора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса.

Министр отметила важность переориентирования национальных систем здравоохранения на первичную медико-санитарную помощь. Данный подход повысит доступность основных медуслуг для всех групп населения как в обычных условиях, так и во время чрезвычайных ситуаций, сообщили в Минздраве.

Кроме этого, Альназарова призвала государства-члены ВОЗ присоединиться к Глобальной коалиции стран по ПМСП, инициированной президентом Казахстана в октябре 2023 года в Астане.

"Учитывая современные вызовы и глобальные тренды и стремясь к обеспечению ВОУЗ и достижению Целей устойчивого развития, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев представил инициативу по созданию Глобальной коалиции стран по первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) и призвал страны присоединиться к коалиции. В этой связи мы приглашаем заинтересованные страны поддержать инициативу Казахстана и присоединиться к Глобальной коалиции стран по ПМСП", – призвала министр здравоохранения, обращаясь к странам-участницам Ассамблеи.

Деятельность коалиции будет направлена на практическую реализацию Операционного механизма ПМСП, что будет способствовать развитию потенциала ПМСП в странах-членах Коалиции, отметила Альназарова.

Таким образом, Коалиция будет выполнять роль международного союза и площадки, действующей при поддержке ВОЗ, с обеспечением постоянного взаимодействия между странами-партнерами, обменом знаниями, передовым опытом и развитием идей.

23 октября 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на глобальной конференции по первичной медико-санитарной помощи выступил с инициативой создания координирующей организации по ПМСП. Он отметил, что предоставление первичной медико-санитарной помощи во всем мире выиграет от создания специальной структуры для координации деятельности.


"Я предлагаю при поддержке ВОЗ создать коалицию стран по развитию сферы первичной медико-санитарной помощи. Основной задачей этой коалиции должно стать дальнейшее продвижение принципов профилактики в здравоохранении, выработка совместных рекомендаций по развитию ПМСП", – сказал президент.

Его инициативу поддержал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

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