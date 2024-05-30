Несколько дней в Алматы будут перекрывать дороги из-за высоких гостей

Департамент полиции Алматы 30 мая сообщил о возможных ограничениях на дорогах, сообщает Zakon.kz.

В полиции отметили, что в Алматы в период с 30 мая по 6 июня состоится ряд международных мероприятий:

30-31 мая – заседание Совета министров обороны государств – членов ОДКБ.

2-3 июня – заседание Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ.

5-6 июня – заседание Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.

"В этой связи, учитывая масштаб мероприятий, а также количество участников и гостей, Департамент полиции города Алматы информирует о частичном ограничении дорожного движения. Важно отметить, что дорожные ограничения не коснутся движения общественного транспорта", – говорится в сообщении.

ДП попросил горожан с пониманием отнестись к временным мерам и во избежание заторных ситуаций заранее корректировать свой маршрут движения.

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