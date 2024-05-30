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Несколько дней в Алматы будут перекрывать дороги из-за высоких гостей

Несколько дней в Алматы будут перекрывать дороги из-за высоких гостей , фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2024 21:27 Фото: акимат Алматы
Департамент полиции Алматы 30 мая сообщил о возможных ограничениях на дорогах, сообщает Zakon.kz.

В полиции отметили, что в Алматы в период с 30 мая по 6 июня состоится ряд международных мероприятий:

  • 30-31 мая – заседание Совета министров обороны государств – членов ОДКБ.
  • 2-3 июня – заседание Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ.
  • 5-6 июня – заседание Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.
"В этой связи, учитывая масштаб мероприятий, а также количество участников и гостей, Департамент полиции города Алматы информирует о частичном ограничении дорожного движения. Важно отметить, что дорожные ограничения не коснутся движения общественного транспорта", – говорится в сообщении.

ДП попросил горожан с пониманием отнестись к временным мерам и во избежание заторных ситуаций заранее корректировать свой маршрут движения.

Ранее сообщалось, что в Казахстане действует 17 платных участков дорог. Кто имеет право бесплатно проехать по ним, Zakon.kz рассказали в пресс-службе Национального оператора по управлению автомобильными дорогами международного и республиканского значения АО "НК "КазАвтоЖол". Подробнее можно прочитать здесь

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