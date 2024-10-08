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В Алматы оживленную дорогу будут перекрывать несколько дней

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, асфальт, ремонт дорог, асфальтобетонные работы, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 11:31 Фото: Zakon.kz
В Алматы в связи с проведением среднего ремонта участков улицы Жансугурова будут введены временные ограничения движения, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в акимате города 8 октября, перекрывать будут четыре участка.

1 УЧАСТОК: с 23:00 8 октября до 11:00 10 октября движение будет перекрыто на участке от ул. Акпаева до ул. Крамского. Объезд будет обеспечен по проспектам Рыскулова и Сейфуллина.

2 УЧАСТОК: с 23:00 9 октября до 11:00 11 октября движение будет перекрыто на участке от улицы Крамского до улицы Тихова. Объезд будет обеспечен по проспектам Рыскулова, Сейфуллина и улице Кассина.

3 УЧАСТОК: с 23:00 10 октября до 11:00 12 октября движение будет перекрыто на участке от улицы Тихова до улицы Котельникова. Объезд будет обеспечен по проспектам Рыскулова, Сейфуллина и улице Рудаки.

4 УЧАСТОК: с 23:00 11 октября до 11:00 13 октября движение будет перекрыто на участке от улицы Котельникова до улицы Жумабаева. Объезд будет обеспечен по проспектам Рыскулова, Сейфуллина и улицам Кассина, Котельникова.

В Алматы будут перекрывать улицу Жансугурова, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 11:31

Фото: акимат Алматы


"На ремонтируемых участках будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации. Просим заранее планировать свой маршрут", – обратились в акимате.

Ранее в "Алматы су" предупредили жителей двух районов об отключениях холодной воды.

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