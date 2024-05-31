Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

С Казахстана окончательно сняты все ограничения по полетам в Евросоюз

С Казахстана окончательно сняты все ограничения по &quot;черному списку&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2024 09:23 Фото: pxhere
С Казахстана и казахстанских перевозчиков сняты все ограничения на полеты в страны Европейского Союза (ЕС). Об этом стало известно 31 мая 2024 года, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта.

Согласно данным ведомства, 15 мая состоялось заседание Комитета по безопасности полетов Европейской комиссии (далее – Комитет) с участием представителей авиационных властей 27 стран (ЕС).

Согласно решению заседания Комитета, с Казахстана и казахстанских перевозчиков были сняты все ограничения на полеты в страны Европейского Союза.

В Министерстве уточнили, что в 2022 году существовал высокий риск попадания отечественных авиакомпаний в "черный список" Европейской Комиссии.

"В целом, эксперты ЕС отмечают существенные улучшения в вопросе эффективного функционирования системы сертификации, контроля и надзора в области летной эксплуатации, поддержания летной годности, подготовки и лицензирования авиационного персонала".Пресс-служба Министерства транспорта РК

По информации Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и Европейской Комиссии, Казахстан является успешным примером реформирования управления гражданской авиацией.

Читайте также

Сотрудники КТЖ лишились свободы за хищение 159 млн тенге
Сотрудники КТЖ лишились свободы за хищение 159 млн тенге
Акимат района необоснованно хотел потратить более 700 млн тенге в Жамбылской области
Акимат района необоснованно хотел потратить более 700 млн тенге в Жамбылской области
Алматы, день памяти жертв политических репрессий
Память жертв политических репрессий и голода почтили в Алматы
Анастасия Московчук
Министерство транспорта РК Европейский Союз Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Несколько дней в Алматы будут перекрывать дороги из-за высоких гостей
Несколько дней в Алматы будут перекрывать дороги из-за высоких гостей
Выпуск новой 10-тысячной купюры: Нацбанк сделал важное заявление
Выпуск новой 10-тысячной купюры: Нацбанк сделал важное заявление
Вокруг Астаны выставили посты полиции: в МВД дали объяснение
Вокруг Астаны выставили посты полиции: в МВД дали объяснение
Киркоров нежно попрощался с Анастасией Заворотнюк
Киркоров нежно попрощался с Анастасией Заворотнюк
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: