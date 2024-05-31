С Казахстана окончательно сняты все ограничения по полетам в Евросоюз

С Казахстана и казахстанских перевозчиков сняты все ограничения на полеты в страны Европейского Союза (ЕС). Об этом стало известно 31 мая 2024 года, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта.

Согласно данным ведомства, 15 мая состоялось заседание Комитета по безопасности полетов Европейской комиссии (далее – Комитет) с участием представителей авиационных властей 27 стран (ЕС).

Согласно решению заседания Комитета, с Казахстана и казахстанских перевозчиков были сняты все ограничения на полеты в страны Европейского Союза.



В Министерстве уточнили, что в 2022 году существовал высокий риск попадания отечественных авиакомпаний в "черный список" Европейской Комиссии.



"В целом, эксперты ЕС отмечают существенные улучшения в вопросе эффективного функционирования системы сертификации, контроля и надзора в области летной эксплуатации, поддержания летной годности, подготовки и лицензирования авиационного персонала". Пресс-служба Министерства транспорта РК

По информации Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и Европейской Комиссии, Казахстан является успешным примером реформирования управления гражданской авиацией.