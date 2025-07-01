#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
519.29
613.28
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
519.29
613.28
6.62
Происшествия

Зарезал на глазах коллег: жителя Кульсары осудили за убийство бывшей супруги

вынесли приговор убийце бывшей жены, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2025 00:40 Фото: Zakon.kz
В Атырау вынесли приговор мужчине, который на глазах коллег убил бывшую жену в Кульсары прямо в поликлинике, где она работала, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, бывшие супруги в тот день поссорились, переписываясь в соцсети. После чего разгневанный мужчина взял складной нож, пришел к экс-супруге на работу и нанес ей несколько смертельных ударов. Несчастная истекла кровью прямо в кабинете.

По предъявленному обвинению 33-летнему подсудимому грозило лишение свободы вплоть до пожизненного. Однако суд приговорил его к минимальному сроку. Кроме того, осужденный должен будет выплатить моральную компенсацию в 15 миллионов тенге.

"В ходе вынесения приговора суд учел, что вы, Сейтмагамбетов, частично признали вину, и принял во внимание смягчающие обстоятельства в виде раскаяния. Отягчающих обстоятельств не установлено. Санкция ч. 2 ст. 99 УК РК предусматривает от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы. С учетом всех обстоятельств суд назначил 15 лет лишения свободы". Судья Марал Наурызхан

Отметим, что трагедия произошла 27 марта в городе Кульсары Атырауской области. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
В Алматы развеяли фейк, касающийся дела о нападении собак на ребенка
Происшествия
21:40, 01 июля 2025
В Алматы развеяли фейк, касающийся дела о нападении собак на ребенка
Россияне потеряли сына в горах возле Алматы
Происшествия
20:37, 01 июля 2025
Россияне потеряли сына в горах возле Алматы
Собаки едва не растерзали 10-летнего ребенка: Генпрокуратура взяла дело на особый контроль
Происшествия
20:31, 01 июля 2025
Собаки едва не растерзали 10-летнего ребенка: Генпрокуратура взяла дело на особый контроль
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: