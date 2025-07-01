Зарезал на глазах коллег: жителя Кульсары осудили за убийство бывшей супруги

В Атырау вынесли приговор мужчине, который на глазах коллег убил бывшую жену в Кульсары прямо в поликлинике, где она работала, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, бывшие супруги в тот день поссорились, переписываясь в соцсети. После чего разгневанный мужчина взял складной нож, пришел к экс-супруге на работу и нанес ей несколько смертельных ударов. Несчастная истекла кровью прямо в кабинете.



По предъявленному обвинению 33-летнему подсудимому грозило лишение свободы вплоть до пожизненного. Однако суд приговорил его к минимальному сроку. Кроме того, осужденный должен будет выплатить моральную компенсацию в 15 миллионов тенге.

"В ходе вынесения приговора суд учел, что вы, Сейтмагамбетов, частично признали вину, и принял во внимание смягчающие обстоятельства в виде раскаяния. Отягчающих обстоятельств не установлено. Санкция ч. 2 ст. 99 УК РК предусматривает от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы. С учетом всех обстоятельств суд назначил 15 лет лишения свободы". Судья Марал Наурызхан

Отметим, что трагедия произошла 27 марта в городе Кульсары Атырауской области.

