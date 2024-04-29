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Женщину убили на глазах у детей в Караганде: полицейским грозит наказание

Женщину убили в Караганде, полицейские, наказание, бывший муж, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2024 09:44 Фото: Zakon.kz
В Караганде мужчина убил бывшую супругу. Наказание грозит не только подозреваемому, но и сотрудникам полиции, сообщает Zakon.kz.

Об убийстве сообщил правозащитник Серик Беркамалов.

"25 апреля в Караганде бывший муж, нанеся несколько ножевых ранений, на глазах у своих детей убил Гульмиру Таймасову. Ей было 52 года, двое несовершеннолетних детей остались без матери. Развелись больше 10 лет назад, но он никак не оставлял их в покое. В течение нескольких лет жертва обращалась в полицию, но каждый раз он оставался безнаказанным и хвастал своими связями в полиции", – написал он в Instagram.

В полицию в тот вечер позвонил 14-летний сын убитой. Он пытался защитить мать после угроз отца убить всех и себя, пишет правозащитник.

"Приехал наряд полиции, двое полицейских, которые приняли заявление, даже будучи свидетелями угроз и скандала, его нетрезвого состояния, они не сделали ровным счетом ничего. Уехали, оставив в опасности женщину и детей наедине с абьюзером. Через два часа Балтабай хладнокровно зарезал Гульмиру и убежал из квартиры. Чудом только не пострадали дети, они тут же вызвали полицию и скорую". – сообщил Беркамалов.

В итоге женщину спасти не удалось. Подозреваемого задержали прибывшие полицейские – он не собирался скрываться.

В пресс-службе ДП Карагандинской области сначала сообщили, что по факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

"Назначены необходимые экспертизы. Проводятся следственные мероприятия. Необходимо отметить, что супруги были в разводе, но проживали вместе. Последний вызов полиции был более двух лет назад в январе 2022 года. В день убийства 25 апреля в 18:30 в полицию обратилась дочь с жалобой на родителей, которые громко выясняют отношения по поводу финансовых проблем. На момент прибытия полиции супруги пили чай. От супруги требований о выселении мужа не поступило. В отношении мужчины был составлен административный протокол, вынесено защитное предписание и уведомление о явке в суд. Со слов соседей, конфликтов, скандалов раньше не было", – было сказано в сообщении полиции.

Однако позже дело прокомментировал начальник Департамента полиции области полковник Негмет Исмагулов:

"Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Ход расследования находится под моим личным контролем. В отношении сотрудников полиции, а также их руководства проводится служебное расследование. По результатам будут приняты самые строгие меры".

В марте 2024 года сообщалось о том, что в Актюбинской области троих полицейских наказали после того, как жертва бытового насилия убила мужа.

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