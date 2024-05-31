Погода на неделю в Алматы: июнь начнется по-летнему, но с грозами и ветром

Синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на неделю. Согласно данным РГП "Казгидромет", в ближайшие семь дней будет по-летнему тепло, временами даже жарко. Но в отдельные дни ожидаются грозы.

Как рассказал ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, в период с 1 по 7 июня в южной столице термометры достигнут 29 градусов. В выходные возможны дожди с грозами, при этом ветер усилится до 15 м/с.

1 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +27+29°С.

2 июня: переменная облачность, в конце дня кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +25+27°С.

3 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +24+26°С.

4 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +25+27°С.

5 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +26+28°С.

6 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +27+29°С.

7 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +26+28°С.

Ранее стало известно, какая погода будет в Казахстане в первые дни июня.