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Погода на неделю в Алматы: июнь начнется по-летнему, но с грозами и ветром

Июнь начнется в Алматы по-летнему, но с грозами и ветром, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2024 17:46 Фото: pixabay
Синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на неделю. Согласно данным РГП "Казгидромет", в ближайшие семь дней будет по-летнему тепло, временами даже жарко. Но в отдельные дни ожидаются грозы.

Как рассказал ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, в период с 1 по 7 июня в южной столице термометры достигнут 29 градусов. В выходные возможны дожди с грозами, при этом ветер усилится до 15 м/с. 

1 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +27+29°С.

2 июня: переменная облачность, в конце дня кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +25+27°С.

3 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +24+26°С.

4 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +25+27°С.

5 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +26+28°С.

6 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +27+29°С.

7 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +26+28°С.

Ранее стало известно, какая погода будет в Казахстане в первые дни июня.

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