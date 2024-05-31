Погода в Казахстане готовит сюрпризы в первые дни июня: от гроз до летнего тепла

Синоптики поделились с корреспондентом Zakon.kz прогнозом погоды в Казахстане в первые дни лета – с 1 по 3 июня 2024 года.

По данным РГП "Казгидромет", погода готовит сюрпризы для жителей республики – ожидаются грозы, но при этом будет по-летнему жарко.

"В ближайшие дни погода на большей части Казахстана будет неустойчивой – во многих регионах пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы, усилится ветер. Лишь на юго-западе страны погода будет без осадков. Что касается температурного фона, то похоже лето все-таки берет свое – ожидается постепенное повышение температуры воздуха на севере и в центре республики до +17+27°С, а на юге страны до +27+35°С", – следует из прогноза.

Ранее в 14 областях Казахстана было объявлено штормовое предупреждение. По данным синоптиков, на западе ожидалась сильная жара, а на севере – заморозки.