Грозы и шквал ожидаются в Алматы на следующей неделе

Синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на ближайшие семь дней. Согласно данным РГП "Казгидромет", в Алматы ожидаются дожди и грозы, а также сильный ветер. В отдельные дни будет солнечно и жарко.

Как рассказал ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, в период с 15 по 21 июня 2024 года жителей и гостей южной столицы ожидает переменчивая погода с осадками, грозами и порывистым ветром. В середине следующей недели днем прогнозируются сильная гроза и шквал. При этом температура воздуха снизится.

15 июня: переменная облачность, днем – кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3-8, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +26+28°С.



16 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +30+32°С.

17 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +30+32°С.

18 июня: переменная облачность, днем – кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 3-8, при грозе порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +31+33°С.

19 июня: переменная облачность, дождь, днем временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 3-8, при грозе порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +27+29°С.

20 июня: переменная облачность, ночью – кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 3-8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +25+27°С.

21 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +26+28°С.

Ранее синоптики рассказали, что на большей территории Казахстана в выходные ожидается 42-градусная жара. Кроме того, в отдельных регионах пройдут сильные дожди и грозы.