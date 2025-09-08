#АЭС в Казахстане
Политика

Карин обозначил ключевые аспекты новой политической инициативы Токаева

Токаев, Послание, Карин, комментарий, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 14:56 Фото: akorda.kz
Государственный советник Ерлан Карин высказался об идее Послания Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По его словам, сквозная идея Послания-2025 – масштабная цифровизация и повсеместное применение искусственного интеллекта.

"Президент Касым-Жомарт Токаев поставил задачу форсировано внедрять инструменты цифровизации и искусственного интеллекта в различных отраслях экономики. Все эти шаги будут объединены в новой Национальной стратегии цифрового развития. Тем самым Казахстан фактически становится одной из первых стран в мире, которая принимает такие системные, институциональные решения в этой сфере. Таким образом Казахстан заявляет о себе как о технологически развитой стране будущего", – пишет Карин в своем Telegram-канале.

По сути, продолжает он, в Послании-2025 тезисы о цифровой трансформации и внедрении технологий искусственного интеллекта представлены как новая национальная идея.

Ключевые аспекты новой политической инициативы президента Касым-Жомарта Токаева.

  • Предложенная парламентская реформа развивает ключевую формулу президентской политики: "Сильный президент – Влиятельный парламент – Подотчетное правительство".
  • Предложение провести референдум еще раз показывает, неизменность президентского принципа, что по ключевым вопросам будущего страны должны приниматься только консолидированные решения.
  • Президент уже который раз заранее и открыто объявляет о предстоящих политических планах. Так это было с реформами 2022-2023 годов и с референдумом по строительству АЭС, которые также были анонсированы задолго до их осуществления.
"Здесь очень важно подчеркнуть – речь не идет о немедленном внесении изменений в Конституцию и объявлении выборов в парламент. Это не самоцель. Основная и главная цель – дальнейшее укрепление институциональных основ политической системы. Поэтому президент выступает сторонником взвешенного, поступательного подхода. Вначале требуется всестороннее и обстоятельное обсуждение среди экспертов и широкой общественности. Таким образом, Казахстан еще раз показывает пример поэтапной и всесторонней политической модернизации".Ерлан Карин

Токаев предложил реформировать Парламент в однопалатный

Все новости по Посланию-2025 можно прочитать здесь.

