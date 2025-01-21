Как работает новый корпус Центра детской неотложной медпомощи в Алматы

В Алматы уже более полугода функционирует новый корпус Центра детской неотложной медицинской помощи. Открытие нового здания позволило значительно расширить перечень оказываемых услуг, сообщает Zakon.kz.

По данным телеканала Almaty.tv, корпус построен с учетом современных международных стандартов. В день его могут посещать более 500 маленьких пациентов. Новое здание состоит из 26 коек реанимации и интенсивной терапии, четыре операционных блоков, а также диагностического отделения. В медучреждении лечатся дети не только из Алматы, но и из других регионов республики. Больница является единственным центром по хирургической коррекции врожденных пороков развития у младенцев.

"Маленькие пациенты доставляются сюда. Здесь они могут получить весь спектр медуслуг, включая различные операции и последующую реабилитацию. Центр оснащен современным оборудованием. Здесь есть все необходимое для оказания качественных и своевременных медуслуг", – отметил завотделением Центра детской неотложной медицинской помощи Улыкпан Алсеитов.

Наряду с этим в центре действует отделение офтальмологии, где проводятся сложные операции детям, имеющим различные патологии зрения. К примеру, маленькая Арина вместе с мамой после операции в данное время проходит длительный курс реабилитации.

"Мы здесь проходим лечение с моей дочкой Стариковой Ариной, уже очень давно. На протяжении трех лет мы здесь лечимся. Нас все устраивает. Очень хороший персонал, мы очень рады. Всё очень хорошо, цивильно, чисто", – рассказала мать пациентки Елена Старикова.

В больнице действуют 12 отделений, где трудятся около 120 высококвалифицированных специалистов. На базе центра постоянно проводятся различные мастер-классы с участием зарубежных коллег. Благодаря новому корпусу удалось расширить возможности отделения офтальмологии.

"Сейчас у нас 100-процентная заполняемость. Мы расширили отделение до 42 коек, плюс дневной стационар 18 коек. У нас сейчас 60 коек, они постоянно заполнены, и мы видим еще больший потенциал. Почему? Потому что мы сейчас внедряем новые виды операций, на которые формируем уже очередь", – сообщил директор Центра детской неотложной медицинской помощи Алибек Смагулов.

Модернизация инфраструктуры здравоохранения является важным шагом развития города. По поручению акима Алматы Ерболата Досаева в прошлом году на оказание медпомощи в Алматы выделено свыше 330 млрд тенге. Около половины этих средств направлено на финансирование пакета гарантированной бесплатной медицинской помощи.

Ранее Минздрав пересмотрел стандарты питания в больницах и школах.