Детский смех и шашу: как прошел праздник в легендарном Театре имени Наталии Сац

1 июня, в Международный день защиты детей, главный детский театр страны – Театр им. Наталии Сац –преподнес замечательный подарок юным казахстанцам, устроив им настоящий праздник детства, сообщает Zakon.kz.

К юным алматинцам с теплыми словами поздравления обратились министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева и аким южной столицы Ерболат Досаев.

Фото: театр им. Наталии Сац

В праздновании приняли активное участие творческие ребята – воспитанники художественной школы "Мастерская Крупеня" и детской театральной студии "Sats ComUnity".

Юные зрители посетили выставку, размещенную в фойе театра, "Моей семьи счастливые моменты", на которой были представлены работы воспитанников художественной школы "Мастерская Крупеня". Затем приняли участие в интерактивном концерте "По страницам любимых мультфильмов", в котором артисты театра и воспитанники детской театральной студии "Sats ComUnity" исполнили песни из любимых фильмов и мультфильмов. Позже состоялся показ благотворительного спектакля "Алдар-Косе" по мотивам народных казахских сказок, на который были приглашены воспитанники детских домов, дети с ограниченными возможностями, а также ребята из малоимущих и многодетных семей. В конце спектакля артисты звездной труппы совершили обряд шашу, угостив юных зрителей конфетами.

Фото: театр им. Наталии Сац

И какой же детский праздник без традиционного угощения сладостями и баурсаками? В этот день угощение на традиционный казахский дастархан заботливо предоставил аким Ауэзовского района Абзал Егембердиев.

Фото: театр им. Наталии Сац

Забота о подрастающем поколении является одним из самых важных ориентиров в работе главы государства Касым-Жомарта Токаева. Государством в лице Министерства культуры и информации проводится широкий спектр работ по воспитанию истинного патриотизма у юных казахстанцев, любви к Родине и старшему поколению.

"Важно, чтобы все дети нашей страны росли в гармонии с окружающим миром, в атмосфере любви и заботы со стороны родителей и близких. Для этого, в первую очередь, нужно изжить на корню такое проявление отсталости и нравственной деградации, как домашнее насилие", – отметил в своем выступлении 31 мая в Алматы Касым-Жомарт Токаев.

На протяжении многих лет этот благотворительный проект является доброй ежегодной традицией, поскольку первоочередной задачей театра является просвещение и воспитание молодого поколения зрителей.

Фото: театр им. Наталии Сац

Коллектив и прославленная труппа легендарного Театра им. Наталии Сац желает своим любимым зрителям и всем детям Казахстана радости, увлекательных каникул, новых знаний и счастливого детства в любимой стране.