Более 20 дворов и общественных пространств открыли в Астане в День защиты детей

В Астане в текущем году благоустроят 170 дворов и общественных пространств. Работами охвачены все районы города, в том числе жилые массивы. Часть работ уже завершена, сообщает Zakon.kz.

В Международный день защиты детей в пяти районах столицы открыли еще более 20 дворов и общественных пространств, передает официальный сайт городского акимата.

Так, в столичном районе Нура по адресу ул.Кыз Жибек, 32 у жителей появился обустроенный по современным стандартам двор с полностью обновленной детской площадкой, здесь высадили ели, благоустроили work out зону и территорию дома. Двор отремонтировали в рамках проекта "Бюджет народного участия".

Всего в этом году в районе обновят 17 дворов, а также в 65 проведут ремонтно-восстановительные работы.

Кроме этого, в текущем году в районе Нура обустроят 3 сквера.

В День защиты детей район Сарыарка порадовал своих маленьких жителей значительными улучшениями в любимых местах для игр и отдыха. Здесь открыли дворы, которые были капитально отремонтированы в рамках проекта "Бюджет народного участия". Они расположены у домов №6,8,14,16,18 по улице Д.Бабатайулы, №2 по улице Кендала, №26 по улице Боталы.

Во дворах установили новое резиновое покрытие, обновили игровые элементы, обустроили спортивные площадки и футбольные поля.

В текущем году по проекту "Бюджет народного участия-2024" планируется благоустроить 30 дворов района.

В текущем году на территории района появятся два новых общественных пространства по адресам: ул. Юбилейная, 22 и пр. Женис, 34 с учетом современных стандартов комфорта и безопасности.

Фото: акимат Астаны

1 июня новыми дворовыми и общественными пространствами порадовали и жителей района Есиль. Так, в жилом массиве "Пригородный" торжественно открыли две благоустроенные дворовые территории по адресам пр. Кабанбай батыра 105 и пр. Кабанбай батыра 105 "А".

Во дворах проведено комплексное благоустройство, установлены МАФы, зоны work out, уличные тренажеры, уложены тартановое и асфальтовое покрытия и др. Также установлены качели, карусели, для самых маленьких - песочницы, а взрослым - спортивные тренажеры.

В текущем году ремонтно-восстановительные работы будут проведены еще в 7 дворах района Есиль.

Фото: акимат Астаны

1 июня в столичном районе Алматы открыли еще 7 новых дворов по следующим адресам: ул. Майлина 8, Куйши Дина, 44/1, Абылайхана, 25, Жумабаева, 12а и Мусрепова, 6/1, 6/2 6/3.

Особенностью данного проекта стала установка малых архитектурных форм с элементами национального стиля, таких как двойные качели, качели-балансир, карусели и др.

Помимо обустройства дворовых территорий, также проводятся работы по благоустройству 3 общественных пространств: пешеходной части проспекта Тауелсиздик от набережной реки Акбулак до пр.Б.Момышулы, улицы Т. Жургенова (от ул. Айнаколь до ул. Ж. Нажимеденова), набережной реки Акбулак от пр.Абылай хана до улицы Амман.

Фото: акимат Астаны

На территории района Алматы в текущем году планируется благоустроить 50 дворов. Также еще в 100 дворах проведут ремонтно-восстановительные работы.

Фото: акимат Астаны

В районе Байконыр в честь праздника тоже порадовали жителей новыми дворами. Они расположены по адресам: пр. Богенбай батыра, 54; пр. Абая, 71 и пр. Республики, 10, 10/1.

Отметим, что по пр. Абая, 71 на протяжении 13 лет не были проведены работы по благоустройству. В текущем году жители этого дома получили возможность участвовать в благоустройстве своих дворов благодаря проекту "Бюджет народного участия".

Всего в текущем году в районе Байконыр будет благоустроено 44 дворовых территорий и 6 общественных пространств. Кроме того, еще в 70 дворах проведут ремонтно-восстановительные работы.