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Более 20 дворов и общественных пространств открыли в Астане в День защиты детей

двор, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2024 18:04 Фото: акимат Астаны
В Астане в текущем году благоустроят 170 дворов и общественных пространств. Работами охвачены все районы города, в том числе жилые массивы. Часть работ уже завершена, сообщает Zakon.kz.

В Международный день защиты детей в пяти районах столицы открыли еще более 20 дворов и общественных пространств, передает официальный сайт городского акимата.

Так, в столичном районе Нура по адресу ул.Кыз Жибек, 32 у жителей появился обустроенный по современным стандартам двор с полностью обновленной детской площадкой, здесь высадили ели, благоустроили work out зону и территорию дома. Двор отремонтировали в рамках проекта "Бюджет народного участия".

Всего в этом году в районе обновят 17 дворов, а также в 65 проведут ремонтно-восстановительные работы.

Кроме этого, в текущем году в районе Нура обустроят 3 сквера.

В День защиты детей район Сарыарка порадовал своих маленьких жителей значительными улучшениями в любимых местах для игр и отдыха. Здесь открыли дворы, которые были капитально отремонтированы в рамках проекта "Бюджет народного участия". Они расположены у домов №6,8,14,16,18 по улице Д.Бабатайулы, №2 по улице Кендала, №26 по улице Боталы.

Во дворах установили новое резиновое покрытие, обновили игровые элементы, обустроили спортивные площадки и футбольные поля.

В текущем году по проекту "Бюджет народного участия-2024" планируется благоустроить 30 дворов района.

В текущем году на территории района появятся два новых общественных пространства по адресам: ул. Юбилейная, 22 и пр. Женис, 34 с учетом современных стандартов комфорта и безопасности.

дети, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2024 18:04

Фото: акимат Астаны

1 июня новыми дворовыми и общественными пространствами порадовали и жителей района Есиль. Так, в жилом массиве "Пригородный" торжественно открыли две благоустроенные дворовые территории по адресам пр. Кабанбай батыра 105 и пр. Кабанбай батыра 105 "А".

Во дворах проведено комплексное благоустройство, установлены МАФы, зоны work out, уличные тренажеры, уложены тартановое и асфальтовое покрытия и др. Также установлены качели, карусели, для самых маленьких - песочницы, а взрослым - спортивные тренажеры.

В текущем году ремонтно-восстановительные работы будут проведены еще в 7 дворах района Есиль.

дети, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2024 18:04

Фото: акимат Астаны

1 июня в столичном районе Алматы открыли еще 7 новых дворов по следующим адресам: ул. Майлина 8, Куйши Дина, 44/1, Абылайхана, 25, Жумабаева, 12а и Мусрепова, 6/1, 6/2 6/3.

Особенностью данного проекта стала установка малых архитектурных форм с элементами национального стиля, таких как двойные качели, качели-балансир, карусели и др.

Помимо обустройства дворовых территорий, также проводятся работы по благоустройству 3 общественных пространств: пешеходной части проспекта Тауелсиздик от набережной реки Акбулак до пр.Б.Момышулы, улицы Т. Жургенова (от ул. Айнаколь до ул. Ж. Нажимеденова), набережной реки Акбулак от пр.Абылай хана до улицы Амман.

двор, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2024 18:04

Фото: акимат Астаны

На территории района Алматы в текущем году планируется благоустроить 50 дворов. Также еще в 100 дворах проведут ремонтно-восстановительные работы.

горка, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2024 18:04

Фото: акимат Астаны

В районе Байконыр в честь праздника тоже порадовали жителей новыми дворами. Они расположены по адресам: пр. Богенбай батыра, 54; пр. Абая, 71 и пр. Республики, 10, 10/1.

Отметим, что по пр. Абая, 71 на протяжении 13 лет не были проведены работы по благоустройству. В текущем году жители этого дома получили возможность участвовать в благоустройстве своих дворов благодаря проекту "Бюджет народного участия".

Всего в текущем году в районе Байконыр будет благоустроено 44 дворовых территорий и 6 общественных пространств. Кроме того, еще в 70 дворах проведут ремонтно-восстановительные работы.

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