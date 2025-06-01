В День защиты детей в Астане открыли более 40 дворов

В Астане в текущем году планируют благоустроить около 180 дворов и общественных пространств. Работами охвачены все районы города, в том числе жилые массивы. Часть работ уже завершена, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в акимате, в Международный день защиты детей в шести районах столицы открыли еще более 40 дворов и общественных пространств. В районе Байконыр в праздничной атмосфере открыли 10 новых дворов, ставших современными и комфортными местами для игр и отдыха детей.

Территории оборудованы игровыми и спортивными площадками, малыми архитектурными формами, зонами отдыха.

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

Новые дворы открылись по следующим адресам:

улица Сейфуллина, 41;

улица Бейсекбаева, 14;

улица Сембинова, 21;

улица Габдуллина, 1;

улица Торайгырова, 3;

улица Уалиханова, 3;

улица Рахимова, 91;

улица Шонанулы, 39 и 41;

улица Жубанова, 3;

улица Торайгырова, 1.

В 2025 году в районе Байконыр будет благоустроено 88 дворовых территорий. Из них 18 – комплексно, а на 70 будут проведены ремонтно-восстановительные работы. При этом благоустройство 12 из 18 дворов реализуется в рамках проекта "Бюджет народного участия".

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

В районе Алматы открыли три капитально благоустроенных двора. Работы включили установку игровых комплексов, спортивных площадок, урн, скамеек, парковочных зон и зон для воркаута. Особенностью стали МАФы с элементами национального стиля: качели-балансиры, двойные качели, карусели.

Открытие прошло в праздничной атмосфере – с участием акима района, депутатов маслихата. Проекты реализованы в рамках программы "Бюджет народного участия".

На территории района Алматы в текущем году планируется благоустроить еще 12 дворов.

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

Район Сарыарка порадовал жителей открытием 16 обновленных дворов. Капитальный ремонт охватил детские площадки, спортивные зоны, футбольные поля. Уложено резиновое покрытие, установлены новые игровые элементы.

Объекты благоустройства расположены в квадрате улиц Ы. Дукенулы – Ш. Айманова – пр. Республики – Богенбай батыра, а также по адресам: Павлова, 29; Ы. Дукенулы, 37/1; пр. Республики, 39 и др.

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

Работы проводились по предложениям жителей в рамках проекта "Бюджет народного участия".

Дополнительно в районе продолжается благоустройство улиц и общественных пространств – на улицах А. Мамбетова, Гёте, Ғұмар Қараш, пр. Республики.

В районе Нура торжественно открыли восемь дворов, среди которых территории по адресам: Маметовой, 2, 2/1, 8, 10; Сыганак, 14, 18; Анет баба, 11/2, 11/3; К. Мухамедханова, 28, 28А, 28Б.

Работы включали установку детских площадок, спортивных зон и озеленение.

Также благоустроены три сквера в жилом массиве Үркер:

за школой-гимназией №69,

возле ФОКа "Нұра",

сквер "Айғыржал".

В районе Сарайшык ко Дню защиты детей состоялось торжественное открытие четырех обновленных дворов. Работы включали установку игровых и спортивных площадок, озеленение территорий и создание комфортных зон отдыха для детей и взрослых.

Благоустроенные дворы расположены по следующим адресам:

проспект Р. Кошкарбаева, 68 (ЖК "Аспан"),

улица Шалкоде, 9,

улица А. Болекпаева, 4 (ЖК "Тарлан"),

улица А. Болекпаева, 15.

Открытие прошло в праздничной атмосфере: во дворах работали аниматоры, для детей были организованы игры и вручены подарки.

В районе Есиль стартовали масштабные работы по обновлению и восстановлению элементов городской среды. Работы охватывают ключевые общественные пространства столицы, в том числе Линейный парк, Водно-Зеленый бульвар, сквер у мечети имени "Әл-Фараби", набережную реки Есиль, сквер Дипломатического городка по улице Д. Конаева, сквер "ЭКСПО", парк вдоль реки Есиль, сквер перед театром "Астана Балет", а также улицы Ақмешіт, Сарайшық, Ұлы Дала, Гейдар Алиев, Орынбор, Түркістан и Мәңгілік Ел.

В районе Есиль в текущем году в рамках проекта "Бюджет народного участия" планируется благоустройство еще шести дворов. На сегодняшний день работы уже начаты.