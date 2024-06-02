ОПЕК+ продлил нефтяную сделку на 2025 год

ОПЕК+ продлил соглашение о сокращении добычи нефти на весь 2025 год, сообщили в альянсе по итогам заседания, прошедшего 2 июня, передает Zakon.kz.

Ранее сделка, не учитывая добровольные сокращения ряда стран, была рассчитана до конца 2024 года.

При этом общая квота стран на следующий год была увеличена. Разрешенный уровень добычи нефти всех участников ОПЕК+ ранее составлял 39,425 млн баррелей в сутки (барр./с). С января 2025 года эта квота вырастет на 300 тыс. барр./с благодаря ОАЭ и составит 39,725 млн барр./с.

"Требуемый уровень добычи для ОАЭ был повышен на 300 тыс. барр./с. Это увеличение будет осуществляться поэтапно, начиная с января 2025 года и до конца сентября 2025 года", — пояснили в альянсе.

Кроме того, ряд участников добровольно снижают производство на 1,7 млн барр./с в течение всего 2024 года и еще на 2,2 млн барр./с только в первом полугодии.

Ранее сообщалось, что в Казахстане вырастет тариф АО "КазТрансОйл" на перекачку нефти на внутренний рынок.

