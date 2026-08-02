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Финансы

Добыча нефти в Казахстане изменится: ОПЕК+ приняла важное решение

Добыча нефти, нефтедобыча, нефть, нефтяная скважина, нефтедобывающее оборудование, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2026 20:16 Фото: pexels
Казахстан вместе с еще шестью странами-участницами альянса ОПЕК+ скорректирует добычу нефти с сентября 2026 года. Об этом 2 августа 2026 года сообщает официальный сайт организации, передает Zakon.kz.

Решение приняли по итогам онлайн-встречи представителей семи государств: Казахстана, Саудовской Аравии, России, Ирака, Кувейта, Алжира и Омана. Участники заседания оценили текущую конъюнктуру и перспективы мирового рынка сырья.

Для поддержания стабильности на мировом рынке нефти стороны решили изменить параметры добычи на 188 тыс. баррелей в сутки.

Эта корректировка затрагивает часть дополнительных добровольных ограничений, принятых странами еще в апреле 2023 года. Новый уровень производства начнет действовать уже в сентябре.

"Семь стран ОПЕК+ также отметили, что данная мера предоставит участникам возможность ускорить процесс компенсации. Страны подтвердили свою общую приверженность полному соблюдению Декларации о сотрудничестве, включая дополнительные добровольные корректировки добычи, мониторинг которых осуществляет Совместный министерский мониторинговый комитет (СММК)", – говорится в сообщении.

Кроме того, участники встречи подтвердили намерение полностью компенсировать объемы сверхдобычи, допущенные с января 2024 года.

Ранее мы публиковали прогноз ОПЕК по мировому спросу на нефть.

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Канат Болысбек
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