Опасные помидоры ввезли в Казахстан из Узбекистана и Туркменистана

В Туркестанской области на фитосанитарных контрольных постах обнаружили помидоры с опасным вирусом, которые ввезли в страну из Туркменистана и Узбекистана, сообщает Zakon.kz.

Об этом 2 июня сообщили в Комитете государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК.

"В текущем году через фитосанитарные контрольные посты, расположенные в Туркестанской области, импортировано 15637,802 тонн томатной продукции, отгруженной на 1075 автомобилях. Вместе с тем по причине нарушения фитосанитарных требований (отсутствие фитосанитарного сертификата, маркировки) в страну экспортера возвращена подкарантинная продукция – томаты, объем которой составил 29,522 тонны", – говорится в сообщении.

Отмечается, что каждая партия томатов, баклажанов, сладкого перца, завезенная из других стран, прошла соответствующую карантинную фитосанитарную экспертизу (ПЦР), в результате которой был выявлен "вирус коричневой морщинистости плодов томатов".

"По причине зараженности продукции возвращено в Республику Туркменистан 56,1 т, а в Республику Узбекистан – 4,2 т томатов. Также с начала 2024 года на пунктах фитосанитарного контроля возвращено 497,624 тонны импортной подкарантинной продукции, не соответствующей фитосанитарным требованиям", – указывается в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что в Жамбылской области на фитосанитарных контрольных постах обнаружили почти 40 тонн зараженной черешни, которую хотели провезти из Кыргызстана в Российскую Федерацию через Казахстан.