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Казахстан вернул в Россию 526 тонн пшеницы

Зерно, пшеница, посев, сельское хозяйство , фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2024 13:02 Фото: primeminister.kz
Восемь вагонов российской пшеницы задержали на приграничном железнодорожном фитосанитарном контрольном посту в Западно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

526 тонн зерна пытались ввезти из Саратовской и Тульской областей РФ в Шымкент, но груз полностью был возвращен отправителям.

"Для защиты внутреннего рынка и исключения фактов реэкспорта зерна 26 июля 2024 года на заседании Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях было принято решение о введении запрета на ввоз пшеницы всеми видами транспорта на территорию Казахстана", – напомнили в пресс-службе Минсельхоза.

Напомним, запрет на ввоз пшеницы касается третьих стран, а также государств ЕАЭС. Он действует до 31 декабря 2024 года. Исключение составляет лишь транзит этого зерна через территорию Казахстана.

6 сентября в Западно-Казахстанской области уже задержали 251 тонну российской пшеницы. Груз направлялся в Талдыкорган, но до получателя не доехал.

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