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Общество

"Запомните их лица": казахстанцам показали мошенников

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2025 16:38 Фото: pixabay
Сотрудники Департамента полиции области Абай подготовили для граждан видео, в котором показали лица мошенников, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий ролик был опубликовал в Instagram 11 апреля 2025 года.

"Внимание! Мошенники в видеозвонках! Запомните их лица – они мошенники! Граждане, будьте бдительны! На скриншотах – кадры видеозвонков, в ходе которых злоумышленники пытались обмануть наших соотечественников", – говорится под публикацией ДП области Абай в пятницу.

Полицейские призвали граждан не поддаваться на уловки мошенников и никогда не передавать:

  • личные данные;
  • коды из SMS;
  • информацию о банковских счетах.
"Предупредите своих близких! Особенно пожилых людей, которые чаще всего становятся жертвами подобных схем".Пресс-служба ДП области Абай

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники придумали новую уловку. Подробнее о ней можете узнать по ссылке.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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