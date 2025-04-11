"Запомните их лица": казахстанцам показали мошенников

Сотрудники Департамента полиции области Абай подготовили для граждан видео, в котором показали лица мошенников, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий ролик был опубликовал в Instagram 11 апреля 2025 года.

"Внимание! Мошенники в видеозвонках! Запомните их лица – они мошенники! Граждане, будьте бдительны! На скриншотах – кадры видеозвонков, в ходе которых злоумышленники пытались обмануть наших соотечественников", – говорится под публикацией ДП области Абай в пятницу.

Полицейские призвали граждан не поддаваться на уловки мошенников и никогда не передавать:

личные данные;

коды из SMS;

информацию о банковских счетах.

"Предупредите своих близких! Особенно пожилых людей, которые чаще всего становятся жертвами подобных схем". Пресс-служба ДП области Абай

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники придумали новую уловку. Подробнее о ней можете узнать по ссылке.