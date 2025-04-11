"Запомните их лица": казахстанцам показали мошенников
Фото: pixabay
Сотрудники Департамента полиции области Абай подготовили для граждан видео, в котором показали лица мошенников, сообщает Zakon.kz.
Соответствующий ролик был опубликовал в Instagram 11 апреля 2025 года.
"Внимание! Мошенники в видеозвонках! Запомните их лица – они мошенники! Граждане, будьте бдительны! На скриншотах – кадры видеозвонков, в ходе которых злоумышленники пытались обмануть наших соотечественников", – говорится под публикацией ДП области Абай в пятницу.
Полицейские призвали граждан не поддаваться на уловки мошенников и никогда не передавать:
- личные данные;
- коды из SMS;
- информацию о банковских счетах.
"Предупредите своих близких! Особенно пожилых людей, которые чаще всего становятся жертвами подобных схем".Пресс-служба ДП области Абай
Ранее сообщалось, что телефонные мошенники придумали новую уловку. Подробнее о ней можете узнать по ссылке.
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