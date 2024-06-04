Нефтяной терминал, принадлежащий Аскару Кулибаеву, вернули государству

Нефтяной терминал в Актау стоимостью 66 млн долларов возвращен государству. В пресс-службе Генеральной прокуратуры озвучили подробности решения суда, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным ведомства за 4 июня 2024 года, по иску прокурора Алматы в собственность государства возвращен нефтяной терминал площадью 134 гектара и стоимостью 66 млн долларов.

Терминал, как уточнили специалисты, находится в акватории Актауского международного морского торгового порта.

"Иск заявлен в целях возмещения ущерба, причиненного в результате неправомерного изъятия собственности иностранного инвестора компанией, принадлежащей Аскару Кулибаеву". Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

Установлено, что 2011 году нефтяной терминал отчужден в собственность компании Кулибаева.

26 февраля 2024 года решением Специализированного межрайонного экономического суда Мангистауской области иск прокурора Алматы удовлетворен.

"Нефтяной терминал возвращен в собственность государства. Судебный акт вступил в законную силу". Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

Аскар Кулибаев – советский, казахстанский партийный, государственный и политический деятель. Первый секретарь Гурьевского обкома КП Казахстана (1985-1990), Народный депутат СССР (1989-1991), министр строительства, жилья и застройки территории Казахстана (1993-1994, 1995-1997). Аскар Кулибаев является отцом предпринимателя Тимура Кулибаева.

Ранее в прокуратуре сообщили, что из Объединенных Арабских Эмиратов в Казахстан экстрадировали подозреваемого в совершении мошенничества в крупном размере. Ему грозит до семи лет лишения свободы.