Нефтяной терминал, принадлежащий Аскару Кулибаеву, вернули государству
Согласно данным ведомства за 4 июня 2024 года, по иску прокурора Алматы в собственность государства возвращен нефтяной терминал площадью 134 гектара и стоимостью 66 млн долларов.
Терминал, как уточнили специалисты, находится в акватории Актауского международного морского торгового порта.
"Иск заявлен в целях возмещения ущерба, причиненного в результате неправомерного изъятия собственности иностранного инвестора компанией, принадлежащей Аскару Кулибаеву".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК
Установлено, что 2011 году нефтяной терминал отчужден в собственность компании Кулибаева.
26 февраля 2024 года решением Специализированного межрайонного экономического суда Мангистауской области иск прокурора Алматы удовлетворен.
"Нефтяной терминал возвращен в собственность государства. Судебный акт вступил в законную силу".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК
Аскар Кулибаев – советский, казахстанский партийный, государственный и политический деятель. Первый секретарь Гурьевского обкома КП Казахстана (1985-1990), Народный депутат СССР (1989-1991), министр строительства, жилья и застройки территории Казахстана (1993-1994, 1995-1997). Аскар Кулибаев является отцом предпринимателя Тимура Кулибаева.
Ранее в прокуратуре сообщили, что из Объединенных Арабских Эмиратов в Казахстан экстрадировали подозреваемого в совершении мошенничества в крупном размере. Ему грозит до семи лет лишения свободы.