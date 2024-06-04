Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Полицейский грубо нарушал ПДД – в ДП Алматы отреагировали на видео

Алматы, полицейский, нарушения ПДД, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2024 16:51 Фото: Zakon.kz
В соцсетях опубликовали видео, на котором мужчина в полицейской форме грубо нарушает правила дорожного движения, сообщает Zakon.kz.

На видео мужчина в форме с шевроном, указывающим на город Алматы, превышает скорость, управляет авто с непристегнутым ремнем безопасности, паркуется на стоянке для людей с ограниченными возможностями. 


Как оказалось, это лжеполицейский. 

"По данному факту проведена проверка. В результате установлено, что этот мужчина никакого отношения к полиции не имеет и никогда в рядах органов внутренних дел не служил. Он задержан. За незаконное использование полицейского обмундирования и ряд нарушений ПДД фигурант привлечен к ответственности", – прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Алматы. 

Ранее в Алматинской области на видео сняли полицейского, поведение которого вызвало сомнения у местных жителей. Выяснилось, что он лжесотрудник ОВД.

Читайте также

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, участок полиции
Недовольный увольнением полицейский забрался на вышку в Алматы
Разворот закрыли на трассе Алматы - Усть-Каменогорск, Конаев, односторонне движение
Развороты закрыли на трассе Алматы – Усть-Каменогорск в районе Конаева
Сразу девять зарубежных университетов борются за казахстанскую школьницу
Сразу девять зарубежных университетов борются за казахстанскую школьницу
Ирина Капитанова
ДП Алматы Алматы 2024 год Полиция
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
деньги, Казахстан, МВД
Сразу же кладите трубку: в МВД Казахстана рассказали, как распознать интернет-мошенников
Минобороны разослало важное обращение к казахстанцам
Минобороны разослало важное обращение к казахстанцам
Аномальная жара в 50 градусов &quot;угрожает&quot; Казахстану
Аномальная жара в 50 градусов "угрожает" Казахстану
Опасные помидоры ввезли в Казахстан из Узбекистана и Туркменистана
Опасные помидоры ввезли в Казахстан из Узбекистана и Туркменистана
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: