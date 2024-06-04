Полицейский грубо нарушал ПДД – в ДП Алматы отреагировали на видео

В соцсетях опубликовали видео, на котором мужчина в полицейской форме грубо нарушает правила дорожного движения, сообщает Zakon.kz.

На видео мужчина в форме с шевроном, указывающим на город Алматы, превышает скорость, управляет авто с непристегнутым ремнем безопасности, паркуется на стоянке для людей с ограниченными возможностями.





Как оказалось, это лжеполицейский.

"По данному факту проведена проверка. В результате установлено, что этот мужчина никакого отношения к полиции не имеет и никогда в рядах органов внутренних дел не служил. Он задержан. За незаконное использование полицейского обмундирования и ряд нарушений ПДД фигурант привлечен к ответственности", – прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

Ранее в Алматинской области на видео сняли полицейского, поведение которого вызвало сомнения у местных жителей. Выяснилось, что он лжесотрудник ОВД.