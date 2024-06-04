Патриотическое мероприятие "Тұғырлы Туым" провели в Алматинской области

В честь Дня государственных символов Республики Казахстан прошло яркое мероприятие "Тұғырлы Туым", запоминающееся атмосферой патриотизма и единства, сообщает Zakon.kz.

Государственная символика является отражением наших ключевых ценностей и стремлений, внушая каждому глубокое чувство национальной гордости. Эти символы служат связующим звеном для населения страны в моменты как сложных испытаний, так и великих достижений.

Началось мероприятие с церемонии подъема государственного флага и исполнения гимна.

"Символы Республики Казахстан напоминают нам о нашей истории, культуре и национальном достоинстве. Пусть они всегда будут для нас источником вдохновения и силы на пути к достижению новых высот". Аким Алматинской области Марат Султангазиев

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

В ходе мероприятия в исполнении фольклорно-этнографического ансамбля "Құлансаз" прозвучала патриотическая песня "Көк тудың желбірегені" зарядив собравшихся эмоциями и гордостью по отношению к Родине.

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Особый интерес вызвал мотопробег из 30 байкеров Илийского района, проехавший по центральной площади города Конаева с государственным флагом, символизируя единство и силу нации. В честь праздника Ассамблея народа Казахстана Алматинской области совместно с этнокультурными центрами региона украсила фасад многоэтажного жилого дома. Флаг Казахстана теперь развевается на балконах пятидесяти квартир жилого дома.

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Завершилось мероприятие торжественным шествием ретротранспорта от въезда в город Конаев до центральной площади, во главе которого был руководитель салона ретротранспорта и меценат Мұрат Сіргебаев.

По всей области было проведено более 300 мероприятий в честь Дня государственных символов Республики Казахстан, объединивших более 23 тыс. участников по всей области. В каждом районе состоялись торжественные церемонии с подъемом флага и исполнением гимна. Кроме того, в 12:00 дня все жители области единовременно исполнили гимн Республики Казахстан, создав волну патриотизма, охватившую более 10 тыс. человек.