Алматинские военнослужащие с почестями поздравили Бибигуль Тулегенову с юбилеем

В Алматинском аэропорту состоялась встреча, которая стала символом единства поколений и неразрывной связи искусства и патриотизма, сообщает Zakon.kz.

Легендарная казахская певица Бибигуль Тулегенова, отметившая свой 95-летний юбилей в День Независимости, была встречена с почестями военнослужащими Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи.

Под звуки военного оркестра, исполняющего любимые народные мелодии, курсанты института выразили свое уважение великой артистке, чье творчество неотделимо от истории и культуры Казахстана. Момент встречи Бибигуль Тулегеновой с будущими защитниками Отечества стал символом глубокой связи между искусством и служением Родине, подчеркивая, что настоящее служение включает в себя не только выполнение воинского долга, но и сохранение культурного наследия.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

"Я искренне благодарна за ваше внимание и поздравления. Искусство – это не только творчество, но и служение своей Родине. Ваше уважение и теплые слова глубоко тронули меня, и я с любовью благодарю вас за это", – отметила Бибигуль Ахметовна, обращаясь к курсантам и присутствующим.

В свою очередь, курсанты отметили, что встреча с легендарной артисткой стала для них важным событием.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

"Для нас большая честь поздравить Бибигуль Ахметовну с ее юбилеем. Встреча с такой великой личностью вдохновляет нас, и мы понимаем, что служение Родине – это не только защита, но и сохранение и развитие духовных ценностей нашей страны", – поделился своими эмоциями курсант второго курса Ерасыл Аскербеков.

Встреча с Бибигуль Тулегеновой не только подарила курсантом важные уроки патриотизма, но и укрепила связь между поколениями, напомнив о значении культуры и искусства для будущих защитников Родины.