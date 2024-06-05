Воин-афганец из Астаны через суд вернул права на получение квартиры

В суде Астаны воин-афганец обжаловал отказ Управления жилья в постановке его в очередь на получение жилья из государственного жилищного фонда. Детали разбирательств озвучили Zakon.kz в пресс-службе Верховного суда.

Согласно сообщению суда, в 2023 году истец обратился с заявлением о постановке его на учет для получения жилища из госфонда.

Однако Управление отказало ему в удовлетворении заявления ввиду превышения совокупного среднемесячного дохода истца за последний год (на каждого члена семьи – 3,1-кратный размер от прожиточного минимума).

Впоследствии суд первой инстанции иск удовлетворил в полном объеме по следующим основаниям.

"По закону "О жилищных отношениях" в постановке на учет отказывается в случаях, если будет установлено, что гражданин стал нуждающимся в результате преднамеренного ухудшения своих жилищных условий в течение последних пяти лет". Пресс-служба Верховного суда РК

В суде также установлено, что истец отнесен к социально уязвимым слоям населения как воин-афганец, не имеет жилья в собственности и не допускал преднамеренного ухудшения жилищных условий. Поэтому вправе претендовать на постановку в очередь нуждающихся в жилье из госжилфонда.

"Требование закона о совокупном доходе ниже 3,1-кратного размера прожиточного минимума предусмотрено для тех, кто уже стоит в очереди, при процедуре предоставления жилья. Истец только обратился за постановкой в очередь нуждающихся в жилье, а это не равносильно его предоставлению", – уточнили в пресс-службе.

Поэтому, как сказано в продолжении, отказ Управления в постановке истца на учет со ссылкой на превышение размера совокупного среднемесячного дохода не соответствует цели данного полномочия и является превышением пределов административного усмотрения.

Апелляция согласилась с выводами суда первой инстанции.

"Судебные акты не вступили в законную силу", – заключили в суде.

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