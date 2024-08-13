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220 дольщиков выиграли суд против застройщиков

Ипотека, покупка дома, квартиры, кредит, покупка жилья , фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2024 15:43 Фото: freepik
В пресс-службе Верховного суда Казахстана 13 августа 2024 года озвучили детали дела о двух жилищно-строительных кооперативах, которые привлекли 2 млрд тенге средств дольщиков, сообщает Zakon.kz.

В распространяемом сообщении сказано, что еще в 2020 году двое граждан учредили два жилищно-строительных кооператива (ЖСК) – "Жибек Жолы Атырау" и "Акмаржан-Атырау".

В 2020-2021 годах эти ЖСК с целью строительства в Атырау жилых комплексов "Акмаржан" и "Жібек Жолы" привлекли порядка 2 млрд тенге средств 220 граждан, заключив с ними договоры участия в строительстве ЖК.

"Срок завершения строительства и ввода в эксплуатацию ЖК в договорах указан – октябрь и декабрь 2021 года. Но завершить стройку в указанные сроки ответчикам не удалось".Пресс-служба Верховного суда

В рамках возбужденного уголовного дела выяснилось, что одни и те же квартиры продавали разным лицам несколько раз.

В 2023 году учредителей за мошеннические действия и причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (п. 2 ч. 4 ст. 190, п. 2 ч. 4 ст. 195 УК) приговорили к шести годам лишения свободы.

В итоге 220 дольщиков направили в Атырауский горсуд иск к двум ЖСК и их учредителям о расторжении с ними договоров и передаче взысканных денежных средств от объектов незавершенной стройки в созданный ими ЖСК-3.

"В иске они указали, что ответчики существенно нарушили условия договоров, так как, получив оплату, не завершили строительство домов и не передали истцам квартиры. Горсуд требования 220 истцов посчитал обоснованными и удовлетворил их в полном объеме".Пресс-служба Верховного суда

Решение суда в законную силу не вступило.

Ранее в Агентстве по финансовому мониторингу рассказали, что более 708 млн тенге украли на "ремонт и содержание" Балхашской ТЭЦ. В результате бывший заместитель директора ТОО "Балхаш Жылу" и главный бухгалтер предприятия получили тюремные сроки.

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Верховный суд Атырау 2024 год Строительство Дольщики
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